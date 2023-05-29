Сырский: скоро наступит то время, когда мы перейдем к активным наступательным действиям

реклама

Командующий СВ ВСУ генерал Сырский анонсировал масштабное контрнаступление и подробно рассказал про "Бахмутскую мышеловку", подтвердив слова других властей Украины о скором начале наступления.

Сырский в очередной раз отправился к своим бойцам ведущим бои на Краснолиманском направлении. Сырский лично встретился с командирами, которые принимают решения о наступлении на этой линии соприкосновения. Сырский отметил, что эта поездка удалась. Командующему получилось проработать с бойцами планы на случай наступления, а также они проработали гипотетические сценарии дальнейшего развития событий. Сырский также смог оценить положение войск в этой зоне.

рекомендации -8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри 10 видов RTX 4060 Ti уже в продаже Упала на порядок цена 65" TV Samsung 4K Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -20000р на Ryzen 3950X - пора брать Много <b>4070</b> в Ситилинке 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр

Сырский отметил, что бойцы продолжают наступать по флангам Бахмута на 400-500 метров в день выполняя операцию "Бахмутская мышеловка". Они пытались застать врасплох ЧВК "Вагнер", но теперь цели несколько изменились. Сырский также подтвердил, что в скором времени начнется масштабное наступление по всем направлениям. По его словам армия уже получила конкретные задачи, которые будут выполняться в ходе наступления. Фактически подготовка в активной фазе.