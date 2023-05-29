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Командующий СВ ВСУ генерал Сырский анонсировал масштабное контрнаступление и подробно рассказал про "Бахмутскую мышеловку", подтвердив слова других властей Украины о скором начале наступления.
Сырский в очередной раз отправился к своим бойцам ведущим бои на Краснолиманском направлении. Сырский лично встретился с командирами, которые принимают решения о наступлении на этой линии соприкосновения. Сырский отметил, что эта поездка удалась. Командующему получилось проработать с бойцами планы на случай наступления, а также они проработали гипотетические сценарии дальнейшего развития событий. Сырский также смог оценить положение войск в этой зоне.
Сырский отметил, что бойцы продолжают наступать по флангам Бахмута на 400-500 метров в день выполняя операцию "Бахмутская мышеловка". Они пытались застать врасплох ЧВК "Вагнер", но теперь цели несколько изменились. Сырский также подтвердил, что в скором времени начнется масштабное наступление по всем направлениям. По его словам армия уже получила конкретные задачи, которые будут выполняться в ходе наступления. Фактически подготовка в активной фазе.