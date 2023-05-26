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Михаил Подоляк выдвинул теорию, что Пригожин стал соперником российскому командованию и теперь его будут удерживать в Бахмуте вместе с ЧВК "Вагнер" силой. Подоляк считает, что Пригожин представляет опасность командованию, поскольку обладает мощной силой и репутацией у российского народа после взятия Бахмута и проблем на флангах.
Подоляк отметил, что Пригожин, скорее всего, не сможет полностью вывести все свои войска из Бахмута. Ему это банально не дадут сделать. По словам Подоляка частично войска выйдут на доукомплектацию, но в большинстве своем это будут слабые бойцы. Все самые сильные боеспособные части будут оставаться в Бахмуте и обороняться от ВСУ. Полностью вывести войска на несколько месяцев по словам Подоляка — запрещено.
Подоляк отметил, что Пригожин получил хорошую репутацию и доверие среди российского народа после взятия Бахмута и критики МО РФ из-за флангов близь города. Подоляк считает, что Пригожин может воспользоваться полученным доверием и стать главным соперником командованию. Подоляк отметил, что в будущем Пригожин может стать главным инициатором революции совместно с ЧВК "Вагнер".