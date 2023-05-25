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Государственные компании Украины скрыли оружия от ВСУ на 9 млрд гривен
Интересно, куда это оружие должно было пойти.
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Государственные компании Украины сумели обмануть ВСУ и МО почти на 9 миллиардов гривен, закупая вооружения с Запада и скрывая его. Вот такая вот сфера закупок выгодная, особенно во время СВО.

Так уж получилось, что государственные компании, которые должны были честно импортировать вооружение с Запада для ВСУ, получив деньги от государства решили их забрать себе, а ВСУ оставить без обещанного вооружения. Как вы понимаете, оружие в срок не доставили. А когда их спросили "где деньги" - то, ответить на этот вопрос сложно, но их определенно более нет в стране.

Фигурантами этого дела стали государственные компании типа "Спецтехноэкспорт", "Укрспецэкспорт", "Прогресс" и "Агентство оборонных закупок". Министерство обороны Украины уже подало иски в суд. Около 30 штук будут рассматривать этим летом. Ущерб оценивается в 9 миллиардов гривен. МО хочет вернуть эти деньги с компаний. Но, на самом деле, даже такая сумма не покроет все расходы на обещанное вооружение от Запада.

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Как вы видите, закупка вооружений во время СВО это отличный метод получить халявные миллиарды. На самом деле уровень коррупции связанный с вооружением довольно высок. Еще бы, ведь хваленную технику можно продать за большую сумму. Но, такие неприятные события никоим образом не влияют на желание Запада поставлять военную технику Украине. Наоборот поставки только усиливаются.

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#сша #всу #запад #поставки вооружения #коррупция #торговля оружием
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