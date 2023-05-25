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ВСУ активно готовятся к будущему контрнаступлению. Об этом свидетельствуют изменения в технике. Так, ВСУ решили улучшить британские танки Challenger-2 оснастив их ковшами, которые прекрасно справляются с любыми препятствиями на пути танка. Так, эти ковши легко и просто сносят преграды. Танки будут бороться с «зубами дракона».
Военкоры отметили, что ВСУ уже начали тренироваться ездить на этих танках с использованием ковшей. В опубликованных роликах видно, что танк прекрасно проходит любое препятствие, призванное остановить продвижение бронетехники. По всей видимости эти танки будут первыми при контрнаступлении Украины. Чтобы одолеть препятствия, необходимо всего лишь прикрепить спереди простой ковш. Он также помогает убирать с дороги мусор.
Отмечу, что обучение управлению стандартными Challenger-2 завершилось в Британии еще в марте. Однако теперь танк преобразился. Но, конечно, этот ковш не поможет при преодолении минных полей, а также при обороне от дронов и артиллерии. Но, наступление определенно облегчает, поскольку можно забыть про различные препятствия и неровности — ковш их буквально выравнивает.