Усиленная версия танка отлично подходит для штурма.

реклама

ВСУ активно готовятся к будущему контрнаступлению. Об этом свидетельствуют изменения в технике. Так, ВСУ решили улучшить британские танки Challenger-2 оснастив их ковшами, которые прекрасно справляются с любыми препятствиями на пути танка. Так, эти ковши легко и просто сносят преграды. Танки будут бороться с «зубами дракона».

Военкоры отметили, что ВСУ уже начали тренироваться ездить на этих танках с использованием ковшей. В опубликованных роликах видно, что танк прекрасно проходит любое препятствие, призванное остановить продвижение бронетехники. По всей видимости эти танки будут первыми при контрнаступлении Украины. Чтобы одолеть препятствия, необходимо всего лишь прикрепить спереди простой ковш. Он также помогает убирать с дороги мусор.

рекомендации 4 вида RTX 4060 Ti уже в продаже Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри -30% на 50" TV 4K Ultra HD = дешевле 30 тр Дешевая 4070 MSI - надо брать Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы RTX 3070 за 45 тр в Регарде Упала на порядок цена 65" TV Samsung 4K 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде

Отмечу, что обучение управлению стандартными Challenger-2 завершилось в Британии еще в марте. Однако теперь танк преобразился. Но, конечно, этот ковш не поможет при преодолении минных полей, а также при обороне от дронов и артиллерии. Но, наступление определенно облегчает, поскольку можно забыть про различные препятствия и неровности — ковш их буквально выравнивает.