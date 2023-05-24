Польша может воспользоваться авиацией.

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Бывший заместитель министра национальной обороны Польши Вальдемар Скшипчак сообщил, что войска страны проводят подготовку по поддержке восставших людей в Беларуси. Так, он фактически подтвердил опасения Президента Александра Лукашенко о планах Запада разрушить государство.

"Мы готовимся к восстанию в Беларуси, потому что оно произойдет, нужно быть готовыми поддержать войска, которые будут вести военную операцию против Лукашенко"

Он также отметил, что Польша будет поддерживать восставших людей в Беларуси также, как украинцев в конфликте с РФ. То есть Польша собирается использовать весь доступный арсенал для поддержки будущего восстания в соседней стране, которое предполагает свержение Президента, включая авиацию и РСЗО с дальнобойными ракетами. А это не война в классическом ее понимании?

Так, по словам Вальдемара, в беларусском восстании могут принять участие бойцы из интернациональных полков с Украины. Они могут сделать прорыв прямо с украинской границы и начать вести боевые действия, а Польша после этого начнет операцию по поддержке этих войск с другой стороны.

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Напомню, что недавно белорусский лидер сообщал об опасности в стране. Запад по словам Лукашенко готовит операцию по свержению его с поста Президента, а также это будет попытка вторгнуться в страну и занять выгодные позиции. Лукашенко отметил, что активно формируются враждебные легионы с западным вооружением для битв в стране.