Видимо, ситуация кардинально изменилась.

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Генеральный штаб ВСУ впервые за полгода боев в Бахмуте промолчал о результатах действий ВСУ за прошлый день. На это дело сразу обратили внимание аналитики из ISW, которые опираются на данные от ВСУ, чтобы анализировать ситуацию и делать прогнозы.

Институт ISW сделал предположение, что это может быть знаком. Например, что бойцы ЧВК "Вагнер" продолжают зачищать город и добрались до точки, где держали оборону оставшиеся бойцы Украины (где-то возле трассы ведущей в город). Аналитики ISW также считают, что бои в Бахмуте значительно замедлились, а ВСУ могли банально остаться на том же месте за день, провалив контратаки по флангам.

Тем временем командование ВСУ сообщило, что ВС РФ безуспешно пытались весь день атаковать точки ВСУ на флангах Бахмута.

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Напомню, что 20 мая ЧВК "Вагнер" взяла под контроль весь город. Сейчас бойцы проводят зачистку в оставшихся многоэтажках. Сообщается, что 25 мая бойцы уйдут на доукомплектование, но передадут позиции ВС РФ. Они уже создали линии обороны в городе. Вероятно, ВСУ воспользуются таким развитием событий и попробуют контратаковать город и фланги одновременно, используя в качестве поддержки артиллерийский огонь. По словам украинского командования, сейчас ВСУ удерживают стратегические высоты близь Бахмута, что позволяет полностью контролировать город артиллерией и закрывает возможность найти укрытие.