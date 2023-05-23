Такие ресурсы предоставлять командование не спешит.

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20 мая бойцы ЧВК "Вагнер" взяли Бахмут. Украинское командование, конечно, пытается отрицать это событие, но если западные аналитики это признали, то тут отрицание только вредит. И, некоторые генералы это поняли. Так, с заявлением выступил генерал-лейтенант Игорь Романенко, рассказав, что нужно ВСУ для возвращения контроля над городом и для тактического окружения Бахмута. Так уж получилось, что существующих сил ВСУ на флангах Бахмута недостаточно. Командованию придется решать: либо перекидывать дополнительное войско на фланг, либо фокусироваться на будущем контрнаступлении и других регионах.

Силы обороны Бахмута учли изменения и продолжают вести тяжелые бои. Они проводят успешные контратаки и постепенно наступают по флангам. Этим ВСУ создают некую угрозу для всех, кто остается в городе. Заняв высоты бойцы Украины теперь могут контролировать город и многоэтажные здания, а также вести артиллерийский огонь по бойцам Вагнера там. С военной точки зрения победа Вагнера в городе не имеет смысла, поскольку этот контроль не имеет перспектив продвижения вперед на Константиновку и другие города контролирующихся Украиной, говорит генерал.

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Но, генерал также признает, что не все так радужно для ВСУ, как говорят остальные. Может быть тактическое окружение и близко, и какое-то продвижение есть, но бойцам нужно подкрепление. Для окружения Бахмута Украине придется передать группировке ВСУ в этом районе примерно пять бригад. Идти без них и пытаться взять город в кольцо с тем, что есть — не вариант. Но, передача дополнительных бригад ставит под вопрос другое, масштабное контрнаступление по остальным направлениям.