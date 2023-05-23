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Командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа поздравил бойцов Украины с днем морских пехотинцев. Он также выступил с речью перед военными.
Так, командующий отметил, что праздник это хорошо, но у бойцов еще много работы в будущем — взять под контроль Донецкую, Луганскую, Запорожскую, Херсонскую области и вернуться в пункт постоянной дислокации отряда — то есть взять под контроль Крым и военные базы. Командующий отметил, что только после возвращения контроля над Крымом можно поставить точку в конфликте. Остальные варианты прекращения конфликта для него невозможны.
Также командующий наградил одного из военных "Золотой звездой" за усердие, высокий профессионализм, самоотверженность и стойкость, проявленные во время военной службы.
По всей видимости военные базы в Крыму и сама его территория будет главной целью будущего контрнаступления. На это намекают украинские СМИ, а также передача дальнобойных ракет Украине и советы от западной прессы. Хотя, сами западные аналитики стараются поменьше говорить о данной цели.