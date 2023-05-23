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По результатам иностранного исследования Украина попала в десятку самых бедных стран в мире. При этом важно отметить, что она заняла не самое последнее место в топе, но сумела проиграть африканским странам.
Так, рейтинг составлялся британским изданием The Telegraph. Ежегодный рейтинг нищих стран мира показал, что Украина смогла попасть в топ. Этот топ совершенно не показывает успех страны в мире, а демонстрирует бедственное положение народа в ней. Так, Украина заняла 8 позицию. Впереди Украины стоит Йемен на 7 месте, а чуть позади Турция и Куба на 10 и 9 месте соответственно.
Хуже Украины живут только Аргентина, где сильная инфляция. Судан, где идет война между двумя генералами и недавно был переворот. Ливан, который также попал в бедственную ситуацию. Сирия, где идет война. Венесуэла, где за лидерство борются наркокартели. А еще африканская страна Зимбабве, где также постоянные конфликты.
А вот лучше Украины живут такие страны, как например Ангола, Шри-Ланка, Гана, Иран и даже Босния.
Повезло другим странам. Например, в этом году смогла победить Швейцария заняв лучшую позицию в топе. Россия оказалась на 79 позиции.
Минус в этом рейтинге — он не учитывает покупательную способность граждан. Как вы понимаете в разных странах цены отличаются, иногда очень сильно. Где-то на пять долларов можно прожить несколько дней, а где-то этого хватит только на огурец.