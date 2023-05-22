Увы, но мобильные процессоры на сегодня могут выдать хороший FPS только при 840p.

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До выхода нового очередного революционного мобильного процессора Snapdragon 8 gen 3 и его конкурента от MTK Dimensity 9300 осталось полгода. Инсайдеры начинают получать много информации о новом топовом чипсете. По всей видимости, некоторые лица уже смогли протестировать чипсет в действии... В Genshin Impact - результат разочаровывает.

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Так что же смогут продемонстрировать флагманы 2024 года с процессором, который будет представлен публике в октябре. А, все не так радужно как выглядит на бумаге. Если на бумаге это топовый чипсет, который может обеспечить стабильную работу в любой мобильной игре, то в реальности это процессор, который может позволить стабильно и с комфортом поиграть только в 840р, а не в 1080р. Ни один из представителей топ-чипсетов 2024 года не сможет выдать стабильные 60FPS/1080p на ультра настройках в любимой нами Genshin Impact. Об этом без иронии сообщил сегодня достоверный инсайдер Digital Chat Station. Этот человек имеет прямой доступ к инженерным прототипам устройств на обоих чипах. Собственно это означает, что ждать чуда от новых устройств в следующем году не стоит. Если вам нужен хороший телефон для мобильных игр — берите то, что предлагают уже сейчас на 8 Gen 2. Этого процессора вполне хватает для всего в 840р, а 8 Gen 3 не сможет сделать прыжок до честного Full HD. А мы... Будем ждать 8 Gen 4 в 2025 году.