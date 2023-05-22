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Первые дни месяца оказались довольно сухими. В столице России выпало около 20% месячной нормы осадков. Но, теперь жителей Москвы ожидает совершенно другая погода, которая не особо порадует любителей лета. Будет довольно тепло, но без солнечных лучей. Довольствоваться придется дождями. Вообще в погоде складывается редкая ситуация — фон атмосферного давления повышенный, но и прогнозируется много дождей. Синоптики утверждают, что это вызвано высотным циклоном.
Собственно из-за него жителям столицы придется немного пострадать и отложить прогулки под солнцем на несколько недель. В ближайшие дни жители смогут увидеть мощные облака, а после них сильные ливневые дожди с грозой. Как и присуще летней погоде все дожди будут короткими, но частыми. При этом за три дня - с понедельника по среду ожидается выпадение половины нормы осадков за месяц. Тут уж точно нужно переносить дела на другой день.
Но, при всем при этом погода останется приятной для прогулок, поскольку тепло никуда не уходит, а остается с нами. Ночью придется перетерпеть холод на уровне +13, а вот норма днем в эти дни будет около +20. На следующей неделе синоптики прогнозируют тепло до +24...+26, а дождей станет значительно меньше. Некоторые недели будут радовать солнечным светом и постоянным теплом на уровне +25.