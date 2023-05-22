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В Москве начался сезон дождей
Но, будет тепло, а на следующей неделе будут и солнечные деньки.
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Первые дни месяца оказались довольно сухими. В столице России выпало около 20% месячной нормы осадков. Но, теперь жителей Москвы ожидает совершенно другая погода, которая не особо порадует любителей лета. Будет довольно тепло, но без солнечных лучей. Довольствоваться придется дождями. Вообще в погоде складывается редкая ситуация — фон атмосферного давления повышенный, но и прогнозируется много дождей. Синоптики утверждают, что это вызвано высотным циклоном.

Собственно из-за него жителям столицы придется немного пострадать и отложить прогулки под солнцем на несколько недель. В ближайшие дни жители смогут увидеть мощные облака, а после них сильные ливневые дожди с грозой. Как и присуще летней погоде все дожди будут короткими, но частыми. При этом за три дня - с понедельника по среду ожидается выпадение половины нормы осадков за месяц. Тут уж точно нужно переносить дела на другой день.

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Но, при всем при этом погода останется приятной для прогулок, поскольку тепло никуда не уходит, а остается с нами. Ночью придется перетерпеть холод на уровне +13, а вот норма днем в эти дни будет около +20. На следующей неделе синоптики прогнозируют тепло до +24...+26, а дождей станет значительно меньше. Некоторые недели будут радовать солнечным светом и постоянным теплом на уровне +25.

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