Но, будет тепло, а на следующей неделе будут и солнечные деньки.

реклама

Первые дни месяца оказались довольно сухими. В столице России выпало около 20% месячной нормы осадков. Но, теперь жителей Москвы ожидает совершенно другая погода, которая не особо порадует любителей лета. Будет довольно тепло, но без солнечных лучей. Довольствоваться придется дождями. Вообще в погоде складывается редкая ситуация — фон атмосферного давления повышенный, но и прогнозируется много дождей. Синоптики утверждают, что это вызвано высотным циклоном.

Собственно из-за него жителям столицы придется немного пострадать и отложить прогулки под солнцем на несколько недель. В ближайшие дни жители смогут увидеть мощные облака, а после них сильные ливневые дожди с грозой. Как и присуще летней погоде все дожди будут короткими, но частыми. При этом за три дня - с понедельника по среду ожидается выпадение половины нормы осадков за месяц. Тут уж точно нужно переносить дела на другой день.

рекомендации Дешевая 4070 MSI - надо брать Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы RTX 3070 за 45 тр в Регарде -30% на 50" TV 4K Ultra HD = дешевле 30 тр 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде 3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Ситилинке Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Упала на порядок цена 65" TV Samsung 4K <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде

Но, при всем при этом погода останется приятной для прогулок, поскольку тепло никуда не уходит, а остается с нами. Ночью придется перетерпеть холод на уровне +13, а вот норма днем в эти дни будет около +20. На следующей неделе синоптики прогнозируют тепло до +24...+26, а дождей станет значительно меньше. Некоторые недели будут радовать солнечным светом и постоянным теплом на уровне +25.