реклама
20 мая ЧВК "Вагнер" официально полностью взяла город Бахмут, ВСУ были окончательно выбиты из укрепленных районов, сообщал Пригожин. Но украинское командование считает иначе. Прошло уже несколько дней после большого события, а в МО Украины все также утверждают, что бойцы ВСУ удерживают последний укрепленный район под названием "Самолет". При этом ВСУ также продолжают штурмовать фланги на севере и юге пригорода, сообщает заместитель министра обороны Анна Маляр.
Также утверждается, что бойцы ВСУ удерживают несколько дорог, которые обеспечивают поставки ресурсов и возможность подкреплению войти в город.
Маляр сообщает, что бойцы Вагнера проводят зачистку города во всех районах. Проверяют все оставшиеся многоэтажные здания. ВСУ тем временем атакуют по флангу, причем Маляр уверенна в успешности операции по окружению Бахмута. Она также уверенна, что ВС РФ перебрасывают дополнительные силы на фланг, чтобы закрепиться на стратегических высотах, которые позволяют контролировать бойцов в городе. Маляр подчеркнула, что общая ситуация с 20 мая не поменялась, а военные Украины продолжают выполнять все поставленные задачи.
Она также отметила, что бойцы выиграли дополнительное время для определенных действий о котором руководство расскажет позже.
Ее риторика несколько не совпадает с мнением даже западных аналитиков. Так, ISW подтверждает, что ВСУ держат одну трассу близь города, однако никаких укрепленных районов у бойцов не осталось.
В целом украинское командование с дня взятия Бахмута отрицает это событие. Причем каждый по своему.