Украинское командование вновь утверждает, что ВСУ удерживают один укрепленный район.

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20 мая ЧВК "Вагнер" официально полностью взяла город Бахмут, ВСУ были окончательно выбиты из укрепленных районов, сообщал Пригожин. Но украинское командование считает иначе. Прошло уже несколько дней после большого события, а в МО Украины все также утверждают, что бойцы ВСУ удерживают последний укрепленный район под названием "Самолет". При этом ВСУ также продолжают штурмовать фланги на севере и юге пригорода, сообщает заместитель министра обороны Анна Маляр.

Также утверждается, что бойцы ВСУ удерживают несколько дорог, которые обеспечивают поставки ресурсов и возможность подкреплению войти в город.

Маляр сообщает, что бойцы Вагнера проводят зачистку города во всех районах. Проверяют все оставшиеся многоэтажные здания. ВСУ тем временем атакуют по флангу, причем Маляр уверенна в успешности операции по окружению Бахмута. Она также уверенна, что ВС РФ перебрасывают дополнительные силы на фланг, чтобы закрепиться на стратегических высотах, которые позволяют контролировать бойцов в городе. Маляр подчеркнула, что общая ситуация с 20 мая не поменялась, а военные Украины продолжают выполнять все поставленные задачи.

Она также отметила, что бойцы выиграли дополнительное время для определенных действий о котором руководство расскажет позже.

Ее риторика несколько не совпадает с мнением даже западных аналитиков. Так, ISW подтверждает, что ВСУ держат одну трассу близь города, однако никаких укрепленных районов у бойцов не осталось.

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В целом украинское командование с дня взятия Бахмута отрицает это событие. Причем каждый по своему.