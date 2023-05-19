Буданов утверждает, что наступления России не будет.

реклама

Кирилл Буданов, глава ГУР МО или разведки Украины сегодня заявил, что наступления России не будет, предпосылок к этому нет, а войска ведут глухую оборону на стратегических позициях. Поэтому потенциал армии России пропал, считает Буданов.

По словам Буданова, регулярная армия России полностью утратила потенциал для успешного наступления, потому бояться неожиданных атак и ударов по важным позициям ВСУ не стоит. Сегодня Россия использовала все ресурсы, какие только могла для атаки, что не дало ей значительных преимуществ, а наступление было остановлено еще в прошлом году — Буданов.

По словам Буданова сложная ситуация только в одном районе — там, где ЧВК "Вагнер" ведут штурм, то есть Бахмут. Но даже там, по словам Буданова штурмуют примерно по 50 метров в день с серьезными потерями, а ВСУ заняли отличную позицию для обороны и ждут окружения города. Так, Буданов в очередной раз отметил, что российская армия не может быть второй армией мира.

При этом Буданов отметил, что армия России построила сильную линию обороны, поэтому контрнаступление будет очень сложной операцией с кучей рисков. Он отметил, что ВС РФ на сегодня используют примерно 400 тысяч человек в СВО.

рекомендации Дешевая 4070 MSI - надо брать -15000р на Ryzen 3950X - пора брать Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде 3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Ситилинке Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде

Буданов отметил, что бойцы построили хорошую, мощную и правильную оборону. Но, вот наступательных действий ожидать не стоит. Потому наступление Украины можно откладывать сколько угодно, пока командование не будет уверенно в успехе.