реклама
Кирилл Буданов, глава ГУР МО или разведки Украины сегодня заявил, что наступления России не будет, предпосылок к этому нет, а войска ведут глухую оборону на стратегических позициях. Поэтому потенциал армии России пропал, считает Буданов.
По словам Буданова, регулярная армия России полностью утратила потенциал для успешного наступления, потому бояться неожиданных атак и ударов по важным позициям ВСУ не стоит. Сегодня Россия использовала все ресурсы, какие только могла для атаки, что не дало ей значительных преимуществ, а наступление было остановлено еще в прошлом году — Буданов.
По словам Буданова сложная ситуация только в одном районе — там, где ЧВК "Вагнер" ведут штурм, то есть Бахмут. Но даже там, по словам Буданова штурмуют примерно по 50 метров в день с серьезными потерями, а ВСУ заняли отличную позицию для обороны и ждут окружения города. Так, Буданов в очередной раз отметил, что российская армия не может быть второй армией мира.
При этом Буданов отметил, что армия России построила сильную линию обороны, поэтому контрнаступление будет очень сложной операцией с кучей рисков. Он отметил, что ВС РФ на сегодня используют примерно 400 тысяч человек в СВО.
Буданов отметил, что бойцы построили хорошую, мощную и правильную оборону. Но, вот наступательных действий ожидать не стоит. Потому наступление Украины можно откладывать сколько угодно, пока командование не будет уверенно в успехе.