Цели растут совместно с военными поставками.

реклама

Глава украинской разведки Буданов назвал цель Украины в этом конфликте, выполнение которой приведет к победе его страны и окончанию конфликта. Так, по словам Буданова Украина должна добиться создания демилитаризованной зоны между Россией и Украиной примерно на 100 километров. Собственно, по словам Буданова выполнение данной цели будет являться окончанием конфликта и победой Украины. И, похоже, что только создав демилитаризованную зону Украина будет согласна прекратить огонь. Такую дистанцию выбрали не случайно — войска не смогут нанести удар внезапно используя обычную военную технику.

Напомню, Украина готовит весеннее контрнаступление, которое должно выполнить поставленные цели. Так, теперь это выход на границы 1991 года с входом в Крым и создание демилитаризованной зоны. С каждым днем цель все сложнее и больше. Так сказать, планы растут совместно с военными поставками, поскольку недавно Британия согласилась передать свои дальнобойные ракеты Storm Shadow, которые неуловимы для ПВО и летают до 300 километров, а также могут менять точку удара на подлете к цели. Другие страны уже все чаще упоминают истребители. И, на этом фоне украинские власти ставят себе новые цели, которые должны быть достигнуты после контрнаступления.

рекомендации -10000р на 3070 Ti Gigabyte Aorus Дешевая 4070 MSI - надо брать 1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел RTX 3070 за 45 тр в Регарде 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде -15000р на Ryzen 3950X - пора брать Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде

При этом, Украина создавать у себя демилитаризованную зону не будет. Такое ограничение касается лишь российских войск.