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Глава украинской разведки Буданов назвал цель Украины в этом конфликте, выполнение которой приведет к победе его страны и окончанию конфликта. Так, по словам Буданова Украина должна добиться создания демилитаризованной зоны между Россией и Украиной примерно на 100 километров. Собственно, по словам Буданова выполнение данной цели будет являться окончанием конфликта и победой Украины. И, похоже, что только создав демилитаризованную зону Украина будет согласна прекратить огонь. Такую дистанцию выбрали не случайно — войска не смогут нанести удар внезапно используя обычную военную технику.
Напомню, Украина готовит весеннее контрнаступление, которое должно выполнить поставленные цели. Так, теперь это выход на границы 1991 года с входом в Крым и создание демилитаризованной зоны. С каждым днем цель все сложнее и больше. Так сказать, планы растут совместно с военными поставками, поскольку недавно Британия согласилась передать свои дальнобойные ракеты Storm Shadow, которые неуловимы для ПВО и летают до 300 километров, а также могут менять точку удара на подлете к цели. Другие страны уже все чаще упоминают истребители. И, на этом фоне украинские власти ставят себе новые цели, которые должны быть достигнуты после контрнаступления.
При этом, Украина создавать у себя демилитаризованную зону не будет. Такое ограничение касается лишь российских войск.