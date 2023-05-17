Экстренное совещание определенно означает, что там переживают.

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В НАТО задались вопросом, как усиливать ПВО после инцидента с ЗРК Patriot в Киеве, когда ракеты сумели поразить эти комплексы. Так уж получилось, что даже супер инновационный ЗРК не может остановить любую ракету в любое время и в любом месте. А когда ты только на него возлагаешь надежды в плане ПВО по всей стране, то приходится думать, что делать дальше, чтобы в будущем не попасть в ситуацию, когда ПВО срочно нужно, а замены нет.

Так вот в НАТО проходит экстренное совещание, на котором страны обсудили состояние ПВО стран НАТО, особенное внимание было уделено странам Восточной Европы, например Польше. Угадайте с трех раз, какие системы используются для защиты неба в этих странах? Ммм, вы угадали, все это делают системы Patriot, которые были поражены прошлой ночью в Киеве. И... Замены то нет. Кто поддержит если произойдет то же самое?

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Теперь НАТО намерено усиливать ПВО в приграничных регионах Восточной Европы, включая Польшу и Словакию. Правда, информация вся эта неофициальная. Но, с событиями недавних дней состыкуется очень хорошо. Правда всем понятно, что альянс не будет публично обсуждать проблемы своего вооружения. Ибо, это буквально подарок любому врагу. Если всем врагам рассказать, где у тебя плохое ПВО, то это... Странно, и скорее похоже на обман ради своей выгоды.