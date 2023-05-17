Информация от ЦРУ и журналистов из США.

реклама

По информации журналиста из США Сеймура Хёрша и документов из ЦРУ, Польша и другие страны Восточной Европы тайно пытаются заставить Зеленского остановить конфликт с Россией. Исходя из слов журналиста, главой группы стала Польша.

рекомендации -10000р на 3070 Ti Gigabyte Aorus Дешевая 4070 MSI - надо брать 1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел RTX 3070 за 45 тр в Регарде 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде -15000р на Ryzen 3950X - пора брать Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде

По информации журналиста власти Польши пытаются тайно заставить Зеленского остановить конфликт — причем нужно это сделать любым способом, даже если придется покинуть должность. В группе работающей с Зеленским находятся также Венгрия и все страны Балтии. При этом в этих документах также присутствует информация, что военная поддержка Украины в некоторых странах значительно сократилась за последнее время, поскольку значительных изменений на фронте после поставок не наблюдается. Это отсылает нас к информации о том, что Соединенные Штаты планируют уменьшить количество поставок в случае провала в наступлении, или в его банальном отсутствии. Правда, на фоне того как страны Балтии, а также непосредственно Польша помогают украинской армии назвать эту информацию правдивой сложно. Нет, это конечно всё может быть многоходовка от западных стран, но тратить такие суммы на это странно.