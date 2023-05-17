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По информации журналиста из США Сеймура Хёрша и документов из ЦРУ, Польша и другие страны Восточной Европы тайно пытаются заставить Зеленского остановить конфликт с Россией. Исходя из слов журналиста, главой группы стала Польша.
По информации журналиста власти Польши пытаются тайно заставить Зеленского остановить конфликт — причем нужно это сделать любым способом, даже если придется покинуть должность. В группе работающей с Зеленским находятся также Венгрия и все страны Балтии. При этом в этих документах также присутствует информация, что военная поддержка Украины в некоторых странах значительно сократилась за последнее время, поскольку значительных изменений на фронте после поставок не наблюдается. Это отсылает нас к информации о том, что Соединенные Штаты планируют уменьшить количество поставок в случае провала в наступлении, или в его банальном отсутствии. Правда, на фоне того как страны Балтии, а также непосредственно Польша помогают украинской армии назвать эту информацию правдивой сложно. Нет, это конечно всё может быть многоходовка от западных стран, но тратить такие суммы на это странно.