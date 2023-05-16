Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
GrozaX За пост начислено вознаграждение
ЧВК "Вагнер" залезла в "мышеловку" продвигаясь в Бахмуте — Сырский
Командир ВСУ подбодрил солдат в Бахмуте.
рекомендации
-20000р на 4070 Ti Gigabyte в Ситилинке
-9000р на RTX 4070 Gigabyte
Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри
-10% на и так дешевую 4070 Gigabyte Aorus
-10 000р на RTX 4070 в Ситилинке

реклама

Командующий ВСУ Александр Сырский приехал к войскам в Бахмут и подбодрил их своими словами. Так, он назвал успехи и продвижение бойцов Вагнера в городе попаданием в "мышеловку", а вот продвижение ВСУ по флангам наоборот то, что приближает попадание в эту самую "мышеловку".

Так, генерал Сырский направился в город Часов Яр и выступил перед бойцами подбодрив их перед обороной Бахмута. Также он посетил части, которые участвуют в непосредственной обороне территории. При этом часто Сырский ездит к Зеленскому, где отчитывается об успешном наступлении по флангам.

Собственно в Бахмуте ВСУ сейчас обороняются на последнем укрепленном районе "Домино", но фланги... Тут и кроется та самая "мышеловка" по мнению генерала. Так, по словам Сырского ЧВК "Вагнер" загнала себя в "мышеловку" наступая в Бахмуте забыв про фланги, поскольку бойцы Украины смогли прорвать часть обороны. Теперь бойцы Украины должны прорвать оборону с севера и юга от города, тогда у них получится взять бойцов Вагнера в кольцо и показать нам названую "мышеловку".

Мы продолжаем проводить наступление с севера и юга. "Вагнер" залез в Бахмут как крысы в мышеловку. - Сырский.

рекомендации
-10000р на 3070 Ti Gigabyte Aorus
Дешевая 4070 MSI - надо брать
1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел
RTX 3070 за 45 тр в Регарде
4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
-15000р на Ryzen 3950X - пора брать
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде

Да, действительно ВСУ смогли частично пробить оборону близь Бахмута по флангам. Но, это наступление было успешным и активным лишь несколько дней. На данный момент наступление приостановилось, продвижения войск Украины не видно. Пока что "мышеловка" невозможна. Правда, новости гласят, что Сырский готовит еще один контрудар по флангам с направления Славянска и Северска. По его мнению это позволит взять Бахмут в кольцо, а также взять Соледар.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#всу #бахмут #чвк вагнер #контрнаступление #контрнаступление украины #окружение #сырский
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Появилась новая версия, почему Украина постоянно переносит свое масштабное контрнаступление
Артиллеристы "Музыкантов" разрушили мост рядом с Бахмутом, затруднив логистику ВСУ в городе [Видео]
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ВСУ начали операцию по окружению ЧВК «Вагнер», оборона на флангах посыпалась — Пригожин
67
ЧВК "Вагнер" устраивает засады на колонны ВСУ под Бахмутом
4
Российский эксперт: Армии России нужна вторая волна мобилизации
+
Страны G7 на этой неделе обсудят очередной, уже 11-й пакет антироссийских санкций
3
Украинская авиация скопировала тактику ВКС РФ с ложными целями во время использования Storm Shadow
19
Чем завершилось турне Зеленского по Европе, и почему Макрон, Шольц и Сунак оказались такими щедрыми
1
Крипто-майнеры, потратившие все деньги на видеокарты, теперь переключились на обучение ИИ
+
Авиационный специалист рассказал о перехвате и поражении российским Су-57 украинского Су-24 на СВО
3
Зеленский о необходимом оружии для контрнаступления: Ещё пару визитов и всё
7
У Украины появится 600 дальнобойных ракет Storm Shadow малой заметности для сил ПВО
19
Российская ПВО впервые перехватила крылатую ракету Storm Shadow в зоне СВО
1
Казахстан перекрывает "параллельный импорт" в Россию - марки LG, Samsung и Bosch могут исчезнуть
31
Египет проигнорировал требование США перекрыть воздушное пространство для ВКС РФ
2
ВСУ добились тактического успеха в районе Бахмута, продавив фланги, но отступают в городе
5
Зеленский заявил, что для подготовки контрнаступления нужно ещё дополнительное время
+
Украинские бойцы пожаловались на сны с российскими танками и артиллерийскими обстрелами ВС РФ наяву
10
Британия летом начнёт обучение украинских лётчиков
1
ВС РФ впервые подбили словенский Т-55S с кучей западных модификаций
12
Зеленский отреагировал на обещания Трампа закончить боевые действия за сутки своего президенства
7
Forbes: Россия массово перемалывает западное вооружение на Украине, в том числе и тяжёлую технику
11

Популярные статьи

Если денег мало, а играть хочется — собираем недорогой игровой компьютер для новых игр 2023 года
23
Простой обход ошибки 0x80a40401 для консолей Xbox
17
По вашим заявкам: разгон 7,62-мм пулемёта Калашникова ПКП "Печенег" - полный гайд
5
Итоги гоночного уик-энда 13-14 мая
1
Пекин неожиданно решил понизить градус напряженности вокруг Тайваня
4
Краткий обзор и тестирование F+ FLAPTOP I, или заметки "бомжа-одноканальщика"
14
Сверхновые звезды: Что это такое, как они появляются и какова их роль в жизни Вселенной
1
Возрождение самурая: 10 игр, где вы сможете эпично рубить врагов катаной
2
Эрдоган обвинил Байдена в попытке отстранить его от власти
+
Китай напрягает мускулы - НОАК выполнила пуски "убийц авианосцев" вблизи базы ВМС США на Гуаме
8

Сейчас обсуждают

Вежливый L E O P A R_D
18:09
И вот оказалось, что эти вунлервафли, на которые сожгли просто невероятные средства и которые стали краеугольным камнем военной доктрины как в москве, так и в Пекине, ВСУ перехватили не самым новым ви...
Китай напрягает мускулы - НОАК выполнила пуски "убийц авианосцев" вблизи базы ВМС США на Гуаме
Вежливый L E O P A R_D
18:09
В связи с этим Китай положился на вундервафлю, в виде гиперзвуковой ракеты, в нескольких вариантах исполнения. В оперативные планы была зашита способность вывести з строя американский флот еще на подх...
Китай напрягает мускулы - НОАК выполнила пуски "убийц авианосцев" вблизи базы ВМС США на Гуаме
Юрий Фадеев
18:09
Прямо с укропии
Авиационный специалист рассказал о перехвате и поражении российским Су-57 украинского Су-24 на СВО
Вежливый L E O P A R_D
18:09
У них нет сомнений в том, что американцы не просто умеют применять свои авианосцы в боевых условиях, а безусловно применят их в самом начале военного конфликта. И тут возникает цепочка проблем, которы...
Китай напрягает мускулы - НОАК выполнила пуски "убийц авианосцев" вблизи базы ВМС США на Гуаме
Вежливый L E O P A R_D
18:09
Американцы несколько раз подходили к этой теме и замораживали ее потому, что сделать аналог китайской или российской поделки они могли бы без проблем, но не видели в этом смысла, поскольку по их мнени...
Китай напрягает мускулы - НОАК выполнила пуски "убийц авианосцев" вблизи базы ВМС США на Гуаме
Вежливый L E O P A R_D
18:09
Беглый обзор китайской прессы привел к ожидаемому выводу о том, что цензура там действует всеобъемлюще и четко, как это было в совке. Если СМИ держатся в партийной тональности при изложении каких-то о...
Китай напрягает мускулы - НОАК выполнила пуски "убийц авианосцев" вблизи базы ВМС США на Гуаме
Вежливый L E O P A R_D
18:09
Тем не менее, сегодня пришлось побродить по их ресурсам, как центральной прессы, так и изданиям второго эшелона, где нет официоза, но все равно – соблюдаются цензурные нормы и правила. Так вот, кое-чт...
Китай напрягает мускулы - НОАК выполнила пуски "убийц авианосцев" вблизи базы ВМС США на Гуаме
Вежливый L E O P A R_D
18:08
Сегодняшнего массированного применения баллистических и аэробаллистических ракет по столице Украины натолкнуло на некоторые мысли, которые касаются глобальной расстановки сил и в частности, противосто...
Китай напрягает мускулы - НОАК выполнила пуски "убийц авианосцев" вблизи базы ВМС США на Гуаме
Константин Гордеев
18:08
Кто оставит комментарии после меня, тот шешенбек.
Впечатления от GeForce RTX 3060 в игровом компьютере и почему ее не стоит покупать в 2023 году
Владимир Дранников
18:07
У каклов вообще сегодня пукан сгорел, сидят с ботов уже пишут
Гиперзвуковые «Кинжалы» в Киеве уничтожили за одну ночь ЗРК Patriot и ЗРК IRIS-T на $1 млрд
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем