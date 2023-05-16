Командир ВСУ подбодрил солдат в Бахмуте.

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Командующий ВСУ Александр Сырский приехал к войскам в Бахмут и подбодрил их своими словами. Так, он назвал успехи и продвижение бойцов Вагнера в городе попаданием в "мышеловку", а вот продвижение ВСУ по флангам наоборот то, что приближает попадание в эту самую "мышеловку".

Так, генерал Сырский направился в город Часов Яр и выступил перед бойцами подбодрив их перед обороной Бахмута. Также он посетил части, которые участвуют в непосредственной обороне территории. При этом часто Сырский ездит к Зеленскому, где отчитывается об успешном наступлении по флангам.

Собственно в Бахмуте ВСУ сейчас обороняются на последнем укрепленном районе "Домино", но фланги... Тут и кроется та самая "мышеловка" по мнению генерала. Так, по словам Сырского ЧВК "Вагнер" загнала себя в "мышеловку" наступая в Бахмуте забыв про фланги, поскольку бойцы Украины смогли прорвать часть обороны. Теперь бойцы Украины должны прорвать оборону с севера и юга от города, тогда у них получится взять бойцов Вагнера в кольцо и показать нам названую "мышеловку".

Мы продолжаем проводить наступление с севера и юга. "Вагнер" залез в Бахмут как крысы в мышеловку. - Сырский.

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Да, действительно ВСУ смогли частично пробить оборону близь Бахмута по флангам. Но, это наступление было успешным и активным лишь несколько дней. На данный момент наступление приостановилось, продвижения войск Украины не видно. Пока что "мышеловка" невозможна. Правда, новости гласят, что Сырский готовит еще один контрудар по флангам с направления Славянска и Северска. По его мнению это позволит взять Бахмут в кольцо, а также взять Соледар.