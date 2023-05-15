Посольство Украины в Сербии осудило то, что Вучич вспомнил Майдан в негативном контексте.

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Украина негативно отреагировала на слова президента Сербии о Майдане, ведь Вучич вспомнил его в негативном ключе, отметив разрушительные последствия. Посольство Украины в Сербии осудило Вучича за такие слова, а также выступило с резким заявлением в его сторону.

Посольство отметило, что в Сербии часто упоминают Майдан в негативном ключе.

Посольство отметило, что "украинский сценарий" - это дело только лишь украинского народа, а не остальных стран. Оценивать в любом свете эти события может только украинец, а не другой политик из другой страны. Вмешиваться во внутренние проблемы — это неправильно. А осуждать "европейский" выбор украинцев и их борьбу против "тоталитарной власти", за который страна заплатила большую цену, тем более.

Посольство отметило, что никоим образом не собирается вмешиваться в дела Сербии и ее народа. Политическая ситуация в Сербии — это проблемы только Сербии, не Украины, не посольства, не украинского народа. При этом посольство также просит Вучича не вмешиваться во внутренние дела Украины. Публичные негативные либо позитивные оценки внутренних проблем недопустимы. Особенно, конечно, отметили, что недопустимо осуждать европейский выбор украинцев в негативном ключе.

Напомню, что президент Сербии согласился уйти с поста лидера партии, чтобы избежать Майдана в Сербии. Все это происходит на фоне массовых протестов в стране после массовых убийств. Вучичу пришлось отказаться от должности, а также провести переговоры и назначить дату преждевременных выборов. Он не хочет повторять сценарий Украины 2014 года, хочет избежать столкновений, показывает как работает настоящая демократия.

Пока люди не скажут чего хотят, майдан произойти не может, а когда они скажут, это будет просто не нужно, так работает демократия.

Вместе с тем в Сербии началась кампания по разоружению народа. Люди могут сдать свое оружие без санкций. То есть если у человека имеется вооружение без лицензии — можно прийти и сдать его, за это вас не оштрафуют и не посадят, но такая акция доступна нарушителям только до 8 июня. После этого будут применяться стандартные санкции по законам страны. Все это происходит после массовых убийств в стране, в ходе которых убили не менее 20 человек.

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