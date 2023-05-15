Массовые убийства привели к большому изменению в стране.

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Президент Сербии Вучич согласен уйти с поста председателя правящей Сербской прогрессивной партии из-за протестов, поскольку не хочет повторять украинский сценарий и бороться с "майданом". Такое заявление сделал президент на пресс-конференции вчера вечером.

Президент сообщил, что расскажет о причинах принятого решения на партийном съезде в Белграде 26 мая. По словам Вучича это будет самый крупный съезд партии в истории. Так, этот день ознаменуется принятием важных для партии и государства решений. Возможно, будут созданы новые, отдельные партии, ибо Вучич желает создать широкое межпартийное движение.

Вучич заявил, что те, кто желали победить его, уже вылили много негатива на него, но все это ложь. Поэтому, будет такой съезд, на котором все будет раскрыто, а после такого искреннего признания можно будет решить будущее страны.

Так, Вучич согласен на досрочные выборы. Выборы в парламент пройдут в ближайшее время, вероятно, дату обозначат на большом съезде в конце месяца. Отмечу, что само голосование народа пройдет не ранее сентября. На решение повлияли массовые протесты в стране после двух массовых убийств в Белграде.

Вучич отметил, что не хочет повторять сценарий Украины 2014 года — то есть "майдан". Пока люди не скажут чего хотят, майдан произойти не может, а когда они скажут, это будет просто не нужно, так работает демократия, отметил Вучич. Также президент заявил, что не будет удерживаться за должность.

Напомню, что первое убийство произошло 5 мая ночью. Преступник из автоматического оружия убил 8 человек и ранил 14 граждан. 3 мая уже подросток в школе застрелил восемь учеников и охранника. Это произошло днем, в центре столицы. Это привело к массовым протестам народа, люди обвинили Вучича в этой трагедии. После этого началась кампания по разоружению населения. Люди добровольно приходили и сдавали свое оружие, по подсчетам удалось получить от людей около 14 тысяч экземпляров. Власти провели целую выставку, где показали, какое вооружение и боеприпасы сдавали люди в ходе этой кампании. Важно отметить, что все вооружение, почти все, было законно оформлено на владельца. Были все необходимые разрешения, но люди после событий в начале мая приняли решение сдать вооружение.

Сербское правительство приняло решение, по которому передаст вооружение на оружейный завод, где его осмотрят, а потом, вероятно, партии перенаправят прямиком вооруженным силам страны. Кстати, люди сдавали даже гранатометы — это показатель свободы в стране, люди могли купить даже тяжелое вооружение.

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Отмечу, что сдать вооружение могут даже те, кто покупал его без лицензии. До 8 июня люди могут прийти и сдать вооружение, не имея лицензии, но после этого начнут применять санкции. Большая часть вооружения осталась в стране после событий 1990-х годов.