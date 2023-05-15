Получается, мы их обвиняем, но оружие продаем — выгодно, ничего не скажешь.

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Издание The Intercept провело большое расследование, которое, как говорится, вывело тех, кто обвиняет всех и вся в проблемах на самих себя. Так получилось, что Соединенные Штаты сами являются лидерами по продаже оружия автократическим режимам, хотя, сами этого на официальном уровне совершенно не одобряют. Журналисты изучили всю информацию доступную в свободном доступе по поставкам оружия в третьи страны за 2022 год. И, многие государства оказались «автократическими».

Согласно расследованию из 84 стран, где присутствует автократия, США поставляли вооружение сразу в 48 стран. Какие именно государства были выбраны Штатами для продажи вооружения — неизвестно. Вероятно, это те государства, которые близки к Штатам и поддерживают их политику — Саудовская Аравия, Турция, Иордания, ОАЭ, Катар и другие.

Особое внимание уделяется тому, сколько Штаты смогли заработать на этом добре. Суммарная выручка Штатов на протяжении года составила около 206 миллиардов долларов, и эта сумма значительно увеличилась при начале срока Байдена. Это кстати, самый высокий показатель дохода с продаж оружия начиная с 2016 года. Байден то знает, как пополнить бюджет страны на выгодной сфере.

Журналисты отметили, что Украина в этот список не попадает. По словам журналистов большое количество военной техники было предоставлено Украине бесплатно, а не в виде кредитов. В этот список также входят и денежные средства выделенные Пентагоном. Все такое бесплатное выдавалось в первые месяцы после начала СВО — разогрев перед выдачей кредитов. Штаты знают как заманить и в итоге получить еще больше денег с поставок.

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В конце концов расследование The Intercept приводит нас к тому, что Соединенные Штаты и непосредственно Байден несколько ошибаются в своих целях. Штаты сейчас не пытаются создать мир во всем мире, поддерживая тех, кому нужна реальная помощь. Штаты сейчас продают и вытаскивают максимальную выгоду из военных действий, "помогая" только тем, кому сейчас реально нужна помощь. Это ли не настоящая демократия по мнению Штатов.