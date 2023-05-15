Причины — неэффективность организации и отсутствие общей границы с СНГ.

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Власти Республики Молдова приняли окончательное решение о выходе из межпарламентской ассамблеи СНГ. По словам председателя парламента, данное решение принималось совместно со всеми уровнями правительства и представителями гражданского общества.

Главная причина, по которой Молдова решилась покинуть МПА СНГ - это отсутствие границы с СНГ. Ну а вторая причина, по которой было принято данное решение - СНГ не смогло помочь преодолеть экономические проблемы Республики. Плюс ко всему власти добавили, что организация не помогла в решении вопроса с Приднестровьем, поэтому и состоять в ней не имеет никакого смысла, считают власти.

Так, еще в прошлом году Молдова приостановила свою работу в основных органах организации, это было связано с началом СВО в феврале и общей неэффективностью организации в решении существующих проблем Молдовы. Ожидается, что правительство Молдовы также пойдет на более серьезный шаг - расторжение соглашений с СНГ. Ожидается, что власти расторгнут около 20 соглашений. Всего таких соглашений за годы в СНГ было заключено около 300 штук. По словам Нику Попеску - эти соглашения являются преградой для интеграции в европейское общество, их нужно отменять.

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В результате власти могут прийти к тому, что насовсем покинут организацию СНГ. Причины для этого уже есть - неэффективность организации, Приднестровье и помехи сотрудничества с Европой.