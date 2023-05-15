Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
GrozaX За пост начислено вознаграждение
Молдавия планирует покинуть МПА СНГ
Причины — неэффективность организации и отсутствие общей границы с СНГ.
рекомендации
-20000р на 4070 Ti Gigabyte в Ситилинке
<b>3070 Gigabyte за 40</b> с началом в Регарде
-9000р на RTX 4070 Gigabyte
Еще одна 3070 замегадешево - смотри
-10 000р на RTX 4070 в Ситилинке
-10% на и так дешевую 4070 Gigabyte Aorus

реклама

Власти Республики Молдова приняли окончательное решение о выходе из межпарламентской ассамблеи СНГ. По словам председателя парламента, данное решение принималось совместно со всеми уровнями правительства и представителями гражданского общества.

Главная причина, по которой Молдова решилась покинуть МПА СНГ - это отсутствие границы с СНГ. Ну а вторая причина, по которой было принято данное решение - СНГ не смогло помочь преодолеть экономические проблемы Республики. Плюс ко всему власти добавили, что организация не помогла в решении вопроса с Приднестровьем, поэтому и состоять в ней не имеет никакого смысла, считают власти.

Так, еще в прошлом году Молдова приостановила свою работу в основных органах организации, это было связано с началом СВО в феврале и общей неэффективностью организации в решении существующих проблем Молдовы. Ожидается, что правительство Молдовы также пойдет на более серьезный шаг - расторжение соглашений с СНГ. Ожидается, что власти расторгнут около 20 соглашений. Всего таких соглашений за годы в СНГ было заключено около 300 штук. По словам Нику Попеску - эти соглашения являются преградой для интеграции в европейское общество, их нужно отменять.

рекомендации
RTX 4080 дешевле 100тр - цена рухнула
Дешевая 4070 MSI - надо брать
Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри
4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел
-15000р на Ryzen 3950X - пора брать
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде

В результате власти могут прийти к тому, что насовсем покинут организацию СНГ. Причины для этого уже есть - неэффективность организации, Приднестровье и помехи сотрудничества с Европой.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#европейский союз #молдова #приднестровье #снг #мпа снг
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Европейский союз оценил количество убитых солдат ВСУ
Регулятор Европейского союза одобрит сделку Microsoft и Activision на следующей неделе
МИД Венгрии блокирует 11-й пакет санкций из-за обвинения OTP Bank со стороны властей Украины
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пригожин рассказал, как его проще всего ликвидировать и предложил 3 варианта на выбор
37
Пригожин обрисовал все изменения в зоне СВО и предположил как дальше будут действовать ВСУ
7
ВС РФ продолжают наносить сокрушительные удары по тылам ВСУ
29
Российский удар возмездия накрыл Западную Украину: в атаке участвуют "стратеги" ВКС РФ и силы флота
16
Под Бахмутом продвижение ВСУ на флангах было остановлено, и под контролем осталось не более 2 кв. км
3
Минобороны рассказало что самолёты ВСУ, атаковавшие Луганск ракетами Storm Shadow - сбиты ВКС РФ
8
Ученым удалось расшифровать некоторые звуки и крики шимпанзе
2
Шольц выступил против окончания украинского конфликта на российских условиях
32
Украинская авиация скопировала тактику ВКС РФ с ложными целями во время использования Storm Shadow
19
Бета-версия Android 14 доступна для установки на смартфонах Xiaomi, Vivo, Oppo и других
+
Российские военкоры сообщают о сбитии Ми-8, Су-34 и Су-35 в Брянской области
6
Боррель признал, что «Украина превратится в Беларусь за несколько дней» без помощи Запада
6
Пригожин в подробностях объяснил план наступления ВСУ на карте
7
CNN: Попытка ВС РФ уничтожить ЗРК Patriot стала причиной сбития ракеты «Кинжал» украинским ПВО
108
Эксперты представили новый список ТОП-100 лучших игр всех времен
9
Зеленский заявил, что у Украины нет сил и времени для нанесения ударов по территории России
5
Зеленский анонсировал первые шаги украинского контрнаступления в скором времени
1
Пригожин сообщил о продвижении ЧВК «Вагнер» в Бахмуте до 550 метров и о затыкании «дырки» на северо-западном фланге
9
Чувствительные данные 2 100 000 клиентов Toyota были доступны всем желающим в течение 10 лет
+
У Украины появится 600 дальнобойных ракет Storm Shadow малой заметности для сил ПВО
19

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в QuadHD (Май)
13
Простой обход ошибки 0x80a40401 для консолей Xbox
8
Если денег мало, а играть хочется — собираем недорогой игровой компьютер для новых игр 2023 года
12
Компьютер для ленивого геймера – игровая сборка для 4К на 4 года с потенциалом апгрейда за 140 000р
6
Морские дроны США, нюансы их применения и масштабы производства
+
Обзор механической клавиатуры Defender Forge GK-345 с hot-swap и Outemu Brown
16
SD WebUI DML Neuro: Тестирование Radeon RX 6600 и GeForce GTX 1070 в генерации изображений
8
Возрождение самурая: 10 игр, где вы сможете эпично рубить врагов катаной
2
Итоги гоночного уик-энда 13-14 мая
1
Реклама современности: какие проблемы могут возникнуть при использовании ИИ в сфере маркетинга
+

Сейчас обсуждают

Нина Романова
16:29
Что то много стало в сетях Пригожина. Очень похоже на газетные утки. А если нет, то это не делает ему чести.
Пригожин рассказал, как его проще всего ликвидировать и предложил 3 варианта на выбор
Ильсур Абсаттаров
16:27
Хм у меня вроде с картинкой но и видюха старая гтх 200 с какими ещё цыфрами да ага да
NVIDIA бесплатно раздает видеокарту RTX 4080 в сеттинге Diablo IV
ffe
16:27
Но снаряжать перед боем прикольнее, согласись. И факел ещё, чтоб к запальной дырке прижимать. А командир танка в треугольном шлеме машет саблей и орёт "- Целься! Пли! На абордаж!". Надо бы ввести так...
Из-за удара ВКС РФ по секретному складу в Хмельницком зафиксировано повышение радиационного фона
Ильсур Абсаттаров
16:26
Так это акция для жителей америка бургер страны и да жёстко да ага да
NVIDIA бесплатно раздает видеокарту RTX 4080 в сеттинге Diablo IV
ИВАН СИДОРОВ
16:23
Чу ! Это ж ДРУГОЕ !!!
Макрон вообразил себе, что Россия геополитически уже проиграла на Украине и становится «вассалом» Китая
Сергей Ащев
16:23
Отличная новость, очень рад.
Казахстан перекрывает "параллельный импорт" в Россию - марки LG, Samsung и Bosch могут исчезнуть
Дмитрий Илюхин
16:22
Интересно, как неон используется в производстве чипов и почему он такой незаменимый?
Как Россия зарабатывает на дефиците неона, и почему цены на полупроводниковый газ будут расти
Алексей Суворов
16:21
Человек написавший этот бред не имеет вообще представление как эти 10 гигов работают. Услышал 8 гигов озу-значит 8 гигов))) Особенно улыбнуло... Мало того что она работает(ОЗУ)... Але Вася это не мало...
Xbox Series S медленно превращается в тыкву – игровая приставка испытывает острую нехватку памяти
Chursin Vladimir
16:21
Шельма! Следы путает,,,,найдут когда и как ....
Пригожин рассказал, как его проще всего ликвидировать и предложил 3 варианта на выбор
Xmast
16:16
Любой адекват это понимает. Мало того что мы полностью зависимы от китая. Так еще и зависимы от продажи в китай за копейки. А не по рыночной стоимости. Ну да тут не даром новости о украине так стабиль...
Макрон вообразил себе, что Россия геополитически уже проиграла на Украине и становится «вассалом» Китая
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем