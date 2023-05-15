Если он получит предложение на новый срок — он откажется.

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В НАТО близятся свои выборы — уже не президента, а генерального секретаря, поскольку нынешний секретарь Столтенберг планирует покинуть пост окончательно осенью. Как только по контракту подойдет конец срока, Столтенберг сложит полномочия. Если он получит предложение продлить полномочия — он откажется, поскольку уже находится на этой должности в два раза дольше, чем планировал изначально. Как сказал Столтенберг, это его единственный план — только сложить полномочия осенью, других вариантов просто не существует. Что именно происходит в его голове, почему ему хочется покинуть престижную должность — не узнаем.

Такое заявление сделал генсек НАТО на Демократическом форуме в Копенгагене.

Напомню, что Йенс Столтенберг стал генсеком альянса еще в октябре 2014 года. Теперь, в октябре его полномочия истекают. На самом деле это не удивляет, поскольку Столтенберг не раз упоминал, что желает покинуть пост генсека после окончания контракта.

А кто может стать новым генеральным секретарем альянса? СМИ предполагают, что в первую очередь большие шансы на такую должность имеет глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Также такую возможность получил экс-премьер Великобритании Борис Джонсон. Да даже сам Джонсон говорил об этом, хотя и неуверенно.

Если говорить о возможности продления срока полномочий Столтенберга — это вполне реально, но для этого должно быть согласие самого Йенса. По информации анонимных источников, ключевые члены альянса позитивно оценивают работу Йенса. Йенс имеет большие шансы на то, чтобы получить продление на третий срок, большое количество позитивных оценок появилось на фоне его реакции на украинские события. При этом эти же события могли повлиять на самого Йенса, ведь давление оказывается колоссальное. С таким стрессом довольно сложно просто жить, а тут еще и работать на высокопоставленной должности, которая буквально решает судьбу мира.

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При этом аналитики считают, что большие шансы имеет и Борис Джонсон из-за его политического опыта. Он опережает других кандидатов благодаря работе премьером. Окончательное решение в альянсе еще не принято, как и окончательное решение самого Йенса — он может поменять решение до конца срока в октябре. В итоге новый генсек будет выбран ключевыми членами альянса.