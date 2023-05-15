Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
GrozaX За пост начислено вознаграждение
Столтенберг планирует покинуть пост генсека НАТО осенью
Если он получит предложение на новый срок — он откажется.
рекомендации
-20000р на 4070 Ti Gigabyte в Ситилинке
<b>3070 Gigabyte за 40</b> с началом в Регарде
-9000р на RTX 4070 Gigabyte
Еще одна 3070 замегадешево - смотри
-10 000р на RTX 4070 в Ситилинке
-10% на и так дешевую 4070 Gigabyte Aorus

реклама

В НАТО близятся свои выборы — уже не президента, а генерального секретаря, поскольку нынешний секретарь Столтенберг планирует покинуть пост окончательно осенью. Как только по контракту подойдет конец срока, Столтенберг сложит полномочия. Если он получит предложение продлить полномочия — он откажется, поскольку уже находится на этой должности в два раза дольше, чем планировал изначально. Как сказал Столтенберг, это его единственный план — только сложить полномочия осенью, других вариантов просто не существует. Что именно происходит в его голове, почему ему хочется покинуть престижную должность — не узнаем.

Такое заявление сделал генсек НАТО на Демократическом форуме в Копенгагене.

Напомню, что Йенс Столтенберг стал генсеком альянса еще в октябре 2014 года. Теперь, в октябре его полномочия истекают. На самом деле это не удивляет, поскольку Столтенберг не раз упоминал, что желает покинуть пост генсека после окончания контракта.

А кто может стать новым генеральным секретарем альянса? СМИ предполагают, что в первую очередь большие шансы на такую должность имеет глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Также такую возможность получил экс-премьер Великобритании Борис Джонсон. Да даже сам Джонсон говорил об этом, хотя и неуверенно.

Если говорить о возможности продления срока полномочий Столтенберга — это вполне реально, но для этого должно быть согласие самого Йенса. По информации анонимных источников, ключевые члены альянса позитивно оценивают работу Йенса. Йенс имеет большие шансы на то, чтобы получить продление на третий срок, большое количество позитивных оценок появилось на фоне его реакции на украинские события. При этом эти же события могли повлиять на самого Йенса, ведь давление оказывается колоссальное. С таким стрессом довольно сложно просто жить, а тут еще и работать на высокопоставленной должности, которая буквально решает судьбу мира.

рекомендации
RTX 4080 дешевле 100тр - цена рухнула
Дешевая 4070 MSI - надо брать
Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри
4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел
-15000р на Ryzen 3950X - пора брать
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде

При этом аналитики считают, что большие шансы имеет и Борис Джонсон из-за его политического опыта. Он опережает других кандидатов благодаря работе премьером. Окончательное решение в альянсе еще не принято, как и окончательное решение самого Йенса — он может поменять решение до конца срока в октябре. В итоге новый генсек будет выбран ключевыми членами альянса.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#нато #столтенберг #генсек
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Россия разместила на границе с Финляндией максимальное количество носителей ядерного оружия
Bloomberg: чтобы сражаться с Россией Украине нужно вооружения на 30 млрд долларов
Опрос DPA: немцы против вступления Украины в НАТО и за мирные переговоры с Россией
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пригожин рассказал, как его проще всего ликвидировать и предложил 3 варианта на выбор
37
Пригожин обрисовал все изменения в зоне СВО и предположил как дальше будут действовать ВСУ
7
ВС РФ продолжают наносить сокрушительные удары по тылам ВСУ
29
Российский удар возмездия накрыл Западную Украину: в атаке участвуют "стратеги" ВКС РФ и силы флота
16
Под Бахмутом продвижение ВСУ на флангах было остановлено, и под контролем осталось не более 2 кв. км
3
Минобороны рассказало что самолёты ВСУ, атаковавшие Луганск ракетами Storm Shadow - сбиты ВКС РФ
8
Ученым удалось расшифровать некоторые звуки и крики шимпанзе
2
Шольц выступил против окончания украинского конфликта на российских условиях
32
Украинская авиация скопировала тактику ВКС РФ с ложными целями во время использования Storm Shadow
19
Бета-версия Android 14 доступна для установки на смартфонах Xiaomi, Vivo, Oppo и других
+
Российские военкоры сообщают о сбитии Ми-8, Су-34 и Су-35 в Брянской области
6
Боррель признал, что «Украина превратится в Беларусь за несколько дней» без помощи Запада
6
Пригожин в подробностях объяснил план наступления ВСУ на карте
7
CNN: Попытка ВС РФ уничтожить ЗРК Patriot стала причиной сбития ракеты «Кинжал» украинским ПВО
108
Эксперты представили новый список ТОП-100 лучших игр всех времен
9
Зеленский заявил, что у Украины нет сил и времени для нанесения ударов по территории России
5
Зеленский анонсировал первые шаги украинского контрнаступления в скором времени
1
Пригожин сообщил о продвижении ЧВК «Вагнер» в Бахмуте до 550 метров и о затыкании «дырки» на северо-западном фланге
9
Чувствительные данные 2 100 000 клиентов Toyota были доступны всем желающим в течение 10 лет
+
У Украины появится 600 дальнобойных ракет Storm Shadow малой заметности для сил ПВО
19

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в QuadHD (Май)
13
Простой обход ошибки 0x80a40401 для консолей Xbox
8
Если денег мало, а играть хочется — собираем недорогой игровой компьютер для новых игр 2023 года
12
Компьютер для ленивого геймера – игровая сборка для 4К на 4 года с потенциалом апгрейда за 140 000р
6
Морские дроны США, нюансы их применения и масштабы производства
+
Обзор механической клавиатуры Defender Forge GK-345 с hot-swap и Outemu Brown
16
SD WebUI DML Neuro: Тестирование Radeon RX 6600 и GeForce GTX 1070 в генерации изображений
8
Возрождение самурая: 10 игр, где вы сможете эпично рубить врагов катаной
2
Итоги гоночного уик-энда 13-14 мая
1
Реклама современности: какие проблемы могут возникнуть при использовании ИИ в сфере маркетинга
+

Сейчас обсуждают

Нина Романова
16:29
Что то много стало в сетях Пригожина. Очень похоже на газетные утки. А если нет, то это не делает ему чести.
Пригожин рассказал, как его проще всего ликвидировать и предложил 3 варианта на выбор
Ильсур Абсаттаров
16:27
Хм у меня вроде с картинкой но и видюха старая гтх 200 с какими ещё цыфрами да ага да
NVIDIA бесплатно раздает видеокарту RTX 4080 в сеттинге Diablo IV
ffe
16:27
Но снаряжать перед боем прикольнее, согласись. И факел ещё, чтоб к запальной дырке прижимать. А командир танка в треугольном шлеме машет саблей и орёт "- Целься! Пли! На абордаж!". Надо бы ввести так...
Из-за удара ВКС РФ по секретному складу в Хмельницком зафиксировано повышение радиационного фона
Ильсур Абсаттаров
16:26
Так это акция для жителей америка бургер страны и да жёстко да ага да
NVIDIA бесплатно раздает видеокарту RTX 4080 в сеттинге Diablo IV
ИВАН СИДОРОВ
16:23
Чу ! Это ж ДРУГОЕ !!!
Макрон вообразил себе, что Россия геополитически уже проиграла на Украине и становится «вассалом» Китая
Сергей Ащев
16:23
Отличная новость, очень рад.
Казахстан перекрывает "параллельный импорт" в Россию - марки LG, Samsung и Bosch могут исчезнуть
Дмитрий Илюхин
16:22
Интересно, как неон используется в производстве чипов и почему он такой незаменимый?
Как Россия зарабатывает на дефиците неона, и почему цены на полупроводниковый газ будут расти
Алексей Суворов
16:21
Человек написавший этот бред не имеет вообще представление как эти 10 гигов работают. Услышал 8 гигов озу-значит 8 гигов))) Особенно улыбнуло... Мало того что она работает(ОЗУ)... Але Вася это не мало...
Xbox Series S медленно превращается в тыкву – игровая приставка испытывает острую нехватку памяти
Chursin Vladimir
16:21
Шельма! Следы путает,,,,найдут когда и как ....
Пригожин рассказал, как его проще всего ликвидировать и предложил 3 варианта на выбор
Xmast
16:16
Любой адекват это понимает. Мало того что мы полностью зависимы от китая. Так еще и зависимы от продажи в китай за копейки. А не по рыночной стоимости. Ну да тут не даром новости о украине так стабиль...
Макрон вообразил себе, что Россия геополитически уже проиграла на Украине и становится «вассалом» Китая
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем