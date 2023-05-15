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Президент Украины Зеленский успешно съездил в Париж, Франция, чтобы поговорить о передаче истребителей. Но, правительство Франции считает, что передавать авиацию Украине слишком рано, ведь ей нужнее получить другую военную технику: это танки, боеприпасы, артиллерия и другая наземная техника. На вопрос отправит ли Франция истребители на Украину, чиновник ответил, что этот вопрос слишком рано обсуждать. Страна скорее направит Украине системы противовоздушной обороны или то, что поможет провести операцию на земле.
При этом сам Зеленский ожидает от Запада, что тот, будет в скором времени поставлять Украине авиацию типа F-16. Важно отметить, что существенные шаги к таким поставкам делает правительство Британии, обучая пилотов управлению по стандартам НАТО, а также уговаривая США передать F-16. Зеленский считает, что контрнаступление без авиации невозможно, ибо приведет к большим потерям.
Так, Зеленский уверен в том, что Украине передадут оружие после успешного наступления. Также он надеется на то, что партнеры после обсуждения примут положительное решение о поставке авиации.