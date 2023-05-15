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Великобритания планирует начать обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16 этим летом. Так, власти страны уже прорабатывают вопрос о поставке желаемых Украиной F-16 с другими странами. Обучение пилотов будет проходить по новой программе, разработку которой начали еще в феврале.
В первую очередь, такая программа предполагает обучение украинских пилотов управлению новыми истребителями по стандартам НАТО, в том числе F-16. Британия хочет создать "новые ВВС Украины" в ходе этой программы. Украинских пилотов будут обучать по новой программе базовой подготовке с нуля. Эта программа будет похожа на ту, которую используют при обучении ВВС Британии. Но, программу адаптируют так, чтобы украинские войска могли использовать свои знания при пилотировании любым самолетом, а не только теми, которые стоят на вооружении НАТО.
Также британское правительство подтвердило, что прилагает большие усилия для того, чтобы другие страны согласились и передали Украине авиацию, истребители F-16, которые Украина очень желает. Сегодня президент Зеленский попадет в Лондон, и вероятно, будет обсуждать детали этой программы, а также просить дополнительное вооружение.
Важно отметить, что ранее сообщалось, что некоторые пилоты уже смогли попасть в Британию и начали проходить обучение пилотированию F-16. Спикер ВВС Украины отмечает, что для этой программы были отобраны лучшие пилоты. А еще важно знание английского языка, без него в эту программу не возьмут. Но, скорее всего, учат неофициально уже давно, а может даже подготовили. У украинских властей в таком случае остался единственный вопрос — как достать современную авиацию. Отмечу, что Британия делает самые смелые поставки на Украину — так, недавно она передала дальнобойные ракеты Storm Shadow, хотя даже США боится это сделать.