Все это результаты обстрелов с применением Storm Shadow.

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По всей территории ЛНР собираются, точнее уже отключили мобильный интернет, причиной этому стали последние обстрелы города Луганск со стороны Украины. Так, сегодня ночью и вчера украинские войска воспользовались британской ракетой, чтобы нанести удар по городу.

По данным властей, атака ВСУ была осуществлена с помощью недавно переданных дальнобойных ракет Великобритании Storm Shadow, которые могут лететь до 300 километров и могут корректировать цель на подлете к ней. Так в результате этих атак пострадало здание машиностроительного завода, а еще академия внутренних дел.

В связи с этими событиями было принято решение отключить мобильный интернет на всей территории ради безопасности.

Насколько долго продлится отключение интернета — неизвестно, власти эту информацию не передают. Жители уже сообщают, что интернет полностью пропал, воспользоваться им невозможно. Один из операторов Республики уже сделал официальное заявление, из которого становится ясно, что он уже отключил интернет в связи с решением властей.

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Важно отметить, что ради безопасности в Республике не первый раз отключают интернет. Такое имело место еще в феврале. По всей видимости он может повлиять на точность и количество обстрелов со стороны Украины. Интернет тогда включился только в апреле, то есть он отсутствовал почти месяц. Теперь, этот срок может быть меньше, но после обстрелов это большой вопрос, требующий соответствующего анализа.