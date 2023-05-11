Сбивают всё, но взрывы все равно имеются — чудеса.

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По словам украинских военных им удается сбить все запущенные ракеты по Киеву. Видимо, нереалистичные цифры очень радуют западные СМИ, иначе объяснить такие заявления сложновато.

Так, в первые месяцы после начала спецоперации по информации The Washington Post украинские военные сбивали около половины запущенных ракет. А теперь, если считать эффективность по всей Украине — то, это примерно 90% воздушных целей. Правда, тот же CSIS утверждает, что в начале СВО удавалось сбивать куда меньше воздушных целей. Удивительно то, что украинские власти уже тогда утверждали, что успешно сбивали большинство ракет, то есть 80-90%. Как они это будут объяснять? А, все ж забыли.

По информации CSIS, эффективность украинских военных значительно выросла с осени прошлого года и достигла пика к декабрю, когда западные военные поставки также достигли пика, и США начали передавать ПВО. А еще украинских военных наконец-то научили использовать западную технику. Так по подсчетам газеты, украинцы сумели довести перехват целей до 80%.

Но, по словам украинского военного ситуация резко изменилась с конца апреля текущего года. Теперь, по словам военного, у них удается перехватывать 100%, то есть все воздушные цели над Киевом. Правда, теория имеет право на жизнь, поскольку в этот день на Украину прибыли западные ЗРК Patriot. Вероятно, они могли повлиять на эффективность воздушной защиты. Правда, как объяснить то, что ракеты все таки долетают до Киева? Может, это как с союзными дронами, просто выходят из контроля и атакуют сами себя?

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Отмечу, что даже известный израильский «Железный купол» не способен достичь 100% эффективности на своей же маленькой территории. А тут, целую область защищают с неимоверной эффективностью. Ну чудеса, не иначе. Впрочем, западные СМИ это не смущает, ведь показывает отличную эффективность после передачи техники.