Судя по опросам, он проигрывает на 5%.

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Президент Турции и кандидат на следующие выборы Реджеп Тайип Эрдоган проигрывает главному оппоненту на выборах, если судить по опросам. Так, нынешнему президенту нужно набрать более 5%, чтобы догнать главного соперника Кемаля Кылычдароглу. И, это нужно сделать до воскресенья, когда пройдут выборы в Турции. Такие данные были предоставлены компанией Konda и подтверждены международным изданием Reuters.

Так, согласно проведенному опросу Эрдоган получил 43,7% поддержки со стороны народа. А вот Кылычдароглу – 49,3%. Если все так пройдет, то состоится второй тур 28 мая, на котором определят победителя. Однако судя по набранным процентам Кылычдароглу, он сможет одержать окончательную победу и во втором туре.

Reuters пишет, что это самый серьезный и опасный вызов для правления Эрдогана за 20 лет. И, такой вызов вполне можно проиграть. Тут нужно принимать радикальные решения, которые позволят убедить население в том, что он лучше для народа. Отмечу, что этот опрос совпал с другими опросами, которые указывают на то, что Кылычдароглу обгоняет своего соперника на несколько процентов.

Так, у Кылычдароглу получится отобрать еще несколько процентов и победить во втором туре благодаря другим кандидатам, которые набрали малое количество голосов. Согласно опросу проведенному 6 мая, кандидат Синан Оган получил поддержку 4,8% избирателей, а Мухаррема Инче – 2,2%. Согласно мнению Konda, большинство избирателей этих кандидатов пойдут голосовать за Кылычдароглу, лидера основной оппозиционной Республиканской народной партии (CHP).

Отмечу, что компания Konda провела опрос среди около 3500 человек в стране. Тем временем нынешнее правительство Турции говорит, что Соединенные Штаты пытаются помешать выборам и изменить результаты. Именно поэтому западные СМИ постоянно манипулируют, считает глава МВД Турции.

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Отмечу, что Кемаль Кылычдароглу — прозападный политик, который выступает за США и НАТО. Если он одержит победу на выборах, то решится и шведская проблема, которая мешает Швеции вступить в НАТО. Как раз таки США желают, чтобы так произошло и Швеция успела стать членом НАТО до саммита в Вильнюсе.