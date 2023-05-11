Зеленский подтвердил, что начав наступление сегодня, Украина потеряет десятки тысяч людей.

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Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с журналистами BBC News, и дал свои комментарии насчет контрнаступления ВСУ. Как оказалось, ситуация у командования не очень, ведь начав наступление сейчас они выполнят требования Запада, но потеряют много людей, а сделав наоборот, разочаруют Запад. Зеленский заявил, что командованию нужно больше времени для подготовки, чтобы начать успешное наступление. Также, не обойтись без военных поставок со стороны Запада, ибо стране не хватает боеприпасов и остального вооружения, чтобы избежать сильных потерь.

Зеленский заявил, что Украина может начать наступление хоть сегодня, это может быть успешным в некоторых моментах, но будут сильные потери в людском ресурсе. Зеленский считает такое решение неприемлемым, поэтому нужно подождать, взять больше времени на подготовку. Буквально, украинские власти в очередной раз перенесли свое распиаренное наступление.

Так, украинские власти в последние дни начали снижать ожидания от будущего наступления ВСУ. Один из политиков анонимно заявил, что украинские власти понимают, что им нужен успех, но большого прорыва наступление не принесет, тогда как власти говорили иное, и люди теперь ждут невозможных результатов.

Зеленский подтвердил, что в случае плохого результата Запад может уменьшить военную поддержку, и начать заставлять идти Киев на переговоры. Правда, Зеленский также уверен в том, что Запад не бросит Украину, будет пытаться давить, но поставки оставит. Также Зеленский уверен в том, что Украина сможет одержать победу в конфликте до выборов США 2024 года, то есть до ноября. Поэтому он уверен в том, что Соединенные Штаты просто не успеют отменить свою военную поддержку. Также Зеленский отметил, что даже если все пойдет не по плану, то его страна имеет поддержку в Конгрессе США.

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Короче, в голове Зеленского Украину никто не бросит, а если попробуют, то их не поддержат другие.