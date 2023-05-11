Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
GrozaX За пост начислено вознаграждение
Зеленский: с контрнаступлением нужно повременить
Зеленский подтвердил, что начав наступление сегодня, Украина потеряет десятки тысяч людей.
рекомендации
MSI 4070Ti подешевела на порядок
-10% на RTX 4080 Gigabyte
-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке
-15000р на Ryzen 3950X - пора брать
1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел
-45000р на iPhone 14 Pro - смотри цену

реклама

Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с журналистами BBC News, и дал свои комментарии насчет контрнаступления ВСУ. Как оказалось, ситуация у командования не очень, ведь начав наступление сейчас они выполнят требования Запада, но потеряют много людей, а сделав наоборот, разочаруют Запад. Зеленский заявил, что командованию нужно больше времени для подготовки, чтобы начать успешное наступление. Также, не обойтись без военных поставок со стороны Запада, ибо стране не хватает боеприпасов и остального вооружения, чтобы избежать сильных потерь.

Зеленский заявил, что Украина может начать наступление хоть сегодня, это может быть успешным в некоторых моментах, но будут сильные потери в людском ресурсе. Зеленский считает такое решение неприемлемым, поэтому нужно подождать, взять больше времени на подготовку. Буквально, украинские власти в очередной раз перенесли свое распиаренное наступление.

Так, украинские власти в последние дни начали снижать ожидания от будущего наступления ВСУ. Один из политиков анонимно заявил, что украинские власти понимают, что им нужен успех, но большого прорыва наступление не принесет, тогда как власти говорили иное, и люди теперь ждут невозможных результатов.

Зеленский подтвердил, что в случае плохого результата Запад может уменьшить военную поддержку, и начать заставлять идти Киев на переговоры. Правда, Зеленский также уверен в том, что Запад не бросит Украину, будет пытаться давить, но поставки оставит. Также Зеленский уверен в том, что Украина сможет одержать победу в конфликте до выборов США 2024 года, то есть до ноября. Поэтому он уверен в том, что Соединенные Штаты просто не успеют отменить свою военную поддержку. Также Зеленский отметил, что даже если все пойдет не по плану, то его страна имеет поддержку в Конгрессе США.

рекомендации
4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
RX 7900XT подешевела на порядок
3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Регарде
Много <b>4070</b> в Ситилинке
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Короче, в голове Зеленского Украину никто не бросит, а если попробуют, то их не поддержат другие.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#украина #всу #зеленский #контрнаступление #контрнаступление украины
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Зеленский уверен в победе Украины до выборов США 2024 года
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пригожин рассказал о состоянии дел на 9 мая
78
Noctua представила 8-канальный концентратор для вентиляторов NA-FH1 с улучшенной схемой и защитой
6
США готовы раскрыть "Железный купол" производства Израиля над небом Украины если последняя попросит
13
На одном из курильских островов во время парада проехали "Бастионы" с гиперзвуковыми ракетами
2
Немецкий репортёр показал фрагменты, частично похожие на части якобы сбитого "Кинжала" [Видео]
25
Украинские солдаты вынуждены заряжать сломанные американские гаубицы M109L при помощи молотка
6
Украина получит старые Abrams M1A1 без брони и электроники, поскольку танк может попасть в руки РФ
5
В России насчитывается более 1 100 000 легковых автомобилей старше 35 лет
+
NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 ГБ выходит в продажу 24 мая
4
В Германии раскритиковали Шольца после его слов о параде Победы в Москве
35
«СП»: Ученые со всего мира, в том числе из РФ, массово едут уже не в США, а в Китай
6
На Украине могут начать производить самый передовой танк Германии "Panther" в количестве 400 единиц
8
В ВВС Швеции из-за низких зарплат и пенсии только после 67 лет половина пилотов хотят уволиться
5
Блинкен: У Украины есть все необходимое для выхода на границы 24 февраля
1
DeepCool готовит к выходу процессорный кулер Assassin IV
4
Neural Texture Compression - новая технология от Nvidia
8
Польские власти утверждают что обнаружили фрагменты ракеты Х-55, имеющей российское происхождение
1
ЧВК "Вагнер" изменил тактику "артиллерийского контроля" ВСУ, нанося последним повышенный урон
26
ВВС США намерены списать 32 истребителя F-22 Raptor
7
NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 ГБ может появиться в продаже за день до AMD Radeon RX 7600
4

Популярные статьи

Бескомпромиссная геймерская сборка за 60 000р для любых игр в разрешении 1080р
11
Плюсы и минусы процессора Ryzen 5 5600X после полугода использования в игровом компьютере
46
Почему Артёмовск-Бахмут самая горячая точка в конфликте Украины с Россией
40
Популярно о чёрных дырах: что это такое, интересные факты, самая большая чёрная дыра
19
Главные игры мая 2023 года
11
Как Фил Спенсер обманывает поклонников консоли Xbox
13
Во что поиграть в мае 2023 года
9
Вентиляторы XPG Hurricane 120 ARGB PWM: за стилем прячется душа
4
Операционная система macOS: скрытые функции, советы и рекомендации
11
Чудеса оптимизации на примере некоторых консолей
12

Сейчас обсуждают

Kozma
12:59
Какая мобилизация? Потерь же нет. А СВО идет по плану и даже с опережением графика.
Рогозин заявил о необходимости проведения второй волны мобилизации
Apsheronsky tchai
12:59
Не знаю как насчёт "взять", но купить им уже проблематично. Деньги уходят на лечение геморроя, полового бессилия и алкоголизм.
Плюсы и минусы процессора Ryzen 5 5600X после полугода использования в игровом компьютере
REY_B_
12:59
Динамические тени, динамическое освещение, и динамические отражения, которые в виде лучей сегодня не тянут топовые видяхи, были и 15 лет назад. А если взглянуть на "витрину RTX" Киберпанк 2077, то рек...
Чудеса оптимизации на примере некоторых консолей
Андрей Рукавишников
12:58
Вообще изи, у меня четыре rtx 4090
Плюсы и минусы процессора Ryzen 5 5600X после полугода использования в игровом компьютере
SVG4K
12:58
Это сразу тыква и есть и была, мелкософт обосрался, хоть и поднял денег.
Xbox Series S медленно превращается в тыкву – игровая приставка испытывает острую нехватку памяти
vitosol
12:58
Полегчало! Вот такие как ты и поджигают леса... Посылки пересылают по просьбе...
Продажи бытовой техники и электроники в России в 2022 году упали на 15%
GreeDWaR
12:57
2680v2 в разгоне до 4 ггц (113 по шине )
Плюсы и минусы процессора Ryzen 5 5600X после полугода использования в игровом компьютере
vitosol
12:56
У тебя как в той песенке: "Кошка бромила котят, значит Путин виноват."
Президент Грузии видит в отмене Путиным визового режима с Россией провокацию
Эовейн Триада
12:56
Такие обычно на Селероне)
Плюсы и минусы процессора Ryzen 5 5600X после полугода использования в игровом компьютере
Эовейн Триада
12:55
Можешь даже 2.0 режим включить и то разницы не будет. Вот 1.0, да, там уже чуток провалится fps.
Плюсы и минусы процессора Ryzen 5 5600X после полугода использования в игровом компьютере
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем