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Президент Украины Владимир Зеленский высказался насчет контрнаступления, а также прокомментировал возможную потерю военных поставок со стороны Запада из-за грядущих выборов в США в 2024 году. Так, по мнению Зеленского, Украина сумеет победить Россию до начала выборов 2024 года в США.
Поэтому по его мнению союзники просто не успеют отменить свою военную поддержку из-за своей политической ситуации. По этой же причине Зеленский не переживает из-за выборов в США, и то, что Джо Байден имеет большие шансы проиграть на них. По его словам, страна все равно имеет поддержку в Конгрессе США, что убирает возможность того, что военные поставки отменит новый президент.
Таким образом, Зеленский уверен в своей победе до ноября следующего года, ведь именно тогда пройдут долгожданные американские выборы. Зеленский также отметил, что никто не знает, на каком этапе в конфликте будет находиться Украина на тот момент.
Я верю, что к тому времени мы победим — Зеленский.
Так, президент Зеленский выразил свою уверенность в том, что ВСУ смогут одержать большую победу в рамках весеннего контрнаступления (которое все еще не началось, а в украинских СМИ уже считают, что оно не принесет значительных успехов). Но, Зеленский не исключает того, что конфликт станет замороженным к тому моменту.
Тем временем в США все чаще говорят о бессмысленной военной поддержке. Так, недавно Трамп раскритиковал Джо Байдена за то, что его страна предоставляет слишком много вооружения, тратит деньги без должной результативности. По его мнению, США должны двигаться к миру, а не наоборот продолжать конфликт поставляя вооружение. Трамп еще пообещал, что победив на выборах в 2024 году, сможет за месяц восстановить мир на Украине.