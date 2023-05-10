Однако этот закон не собираются принимать.

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Депутаты в Грузии придумали отличный закон, чтобы обрушить свой рынок недвижимости. Так, два депутата предложили временно ограничить покупку недвижимости в стране для россиян. Чтобы снять ограничение, нужно в обязательном порядке получить вид на жительство. Естественно, такое ограничение на других распространять они не предлагают.

В законе написано, что такое ограничение будет действовать до конца 2024 года. Во время действия ограничения, россияне без вида на жительство не смогу приобретать либо получать в дар недвижимость в Грузии. Но, наследство все таки забрать позволяют. Депутаты даже смогли придумать аргументацию такого ограничения: это нужно для защиты интересов Грузии, а также для защиты жителей Грузии от чрезмерного роста цен на рынке.

Один из депутатов, инициатор закона заявил, что спрос на недвижимость в стране со стороны граждан России в последнее время значительно вырос, и это сильно влияет на ценник. Так, получается, что сами жители Грузии лишаются возможности дешево арендовать жилье или его приобрести. Со слов депутата, пятую часть всей недвижимости, проданной в Грузии в течение 2022 года, приобрели граждане России. И также по его данным, количество только растет.

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Правда, есть и хорошая новость. Поскольку этот закон выдвинула оппозиционная партия, а не правящая, то и решать, принимать его или нет будут другие люди. А правящая партия, как и президент, не видит ничего плохого в том, что россияне будут ехать в Грузию. А вот по опросам, само большинство людей выступает за такое ограничение. Так, если верить проведенным опросам в стране, 79% грузин выступают против безвизового режима с Россией, против того, чтобы россияне могли регистрировать свой бизнес в стране и покупать недвижимость.