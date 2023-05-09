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Михаил Подоляк: контрнаступление ВСУ может затянуться на долгие месяцы
Широкомасштабное наступление не такое уж и широкомасштабное.
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Как оказалось, контрнаступление может оказаться не таким быстрым, как ожидали украинские власти. Видимо, они наконец-то разобрались в вопросе и проснулись. Так, широкомасштабное контрнаступление ВСУ может затянуться на долгие месяцы. Быстрого захвата территорий ожидать не стоит, как и каких-то сверхчеловеческих результатов. Даже поставки авиации не помогут в кратчайшие сроки выполнить поставленные цели Украины.

Такое мнение высказал советник главы Офиса Зеленского Михаил Подоляк. А еще он сказал, что итоги наступления могут оказаться менее радужными, чем ожидали власти. Так, Подоляк признал, что по итогам наступления сломить армию России, вероятнее всего, не получится. Он даже признал, что есть вероятность такого варианта: ВСУ не смогут продвинуться дальше, а лишь понесут дополнительные потери из-за атаки.

Подоляк отметил, что не стоит ожидать битв как в фильмах. Одно наступление, даже если оно широкомасштабное не сможет решить исход всего конфликта. Поэтому считать, что это контрнаступление - решающее для Украины, не стоит, заявил Подоляк. Хотя, в каком-то смысле оно действительно решающее, ибо от его результатов зависят последующие поставки с Запада. Плохие результаты поощрять никто не собирается, и это давно не секрет, все СМИ об этом пишут.

Весьма интересно, почему украинские власти так часто начали предполагать возможный провал или неэффективность контрнаступления. Ранее власти говорили, что он точно принесет успех и победу, а сейчас может и не принесет, а может все таки принесет - короче, сами не знают итога. Может быть, там и с заявленной подготовкой имеются проблемы? Заявлять то можно все что угодно, а на деле все обстоит иначе.

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Кстати, сегодня украинские власти также сообщили, что наступление начнется тогда, когда начнется, и никто спешить не будет.

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#россия #украина #всу #контрнаступление #контрнаступление украины #михаил подоляк
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