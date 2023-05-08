А с боеприпасами проблему уже решили?

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Украинское командование очень уверенно в себе, и в том, что армия Украины сможет стать лучшей в некоторых аспектах. С такой речью сегодня выступил спикер Воздушных сил Юрий Игнат. Так, по его скромному мнению, когда партнеры Украины выполнят все свои обещания по поставкам военной техники, страна будет иметь одно из самых лучших ПВО во всем мире.

Игнат заявил, что Украина — крупное государство, и армии всегда есть что защищать. Это он имел в виду не только границы, но и огромное количество стратегической инфраструктуры: собственно это аэропорты, энергетическая инфраструктура, штабы, нефтебазы, ВПК и многое другое. Игнат признал, что стратегическая инфраструктура часто подвергается ударам, и ее необходимо защищать новой системой ПВО. Поэтому, в обязательном порядке международные партнеры Украины "обязаны" далее поставлять вооружение Украине.

В том числе, Игнат желает, чтобы Запад передал Украине как можно больше таких систем, как Patriot, SAMP/T, IRIS-T, NASAMS, и даже авиацию типа F-16, ибо без такой поставки никак не обойтись. По его мнению это позволит создать одну из лучших противовоздушных оборон в мире. Так, все что нужно для этого, это чтобы партнеры поставили все обещанное, заявил спикер. А также, он добавил, что Украине придется отказаться от советской техники и полностью обновить ее на западную. Это включает в себя системы ПВО, ПРО, авиацию и многое другое.

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Остался лишь вопрос в том, почему Игнат настолько уверен в том, что Запад вообще передаст столько различных систем, и тем более современную авиацию. Пока, на это ничего не указывает, да и сами власти, кроме как просить, ничего не делают. Или Игнат думает, что Украину будут постоянно кормить вооружением, да настолько накормят, что она станет лучшей в мире? Звучит абсурдно.