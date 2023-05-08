Закон сразу же приняли депутаты.

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Владимир Зеленский предложил депутатам рассмотреть новый закон, который поменяет дату празднования Дня Победы с 9 на 8 число. Так, президент сделает из 8 мая и День Памяти и Победы одновременно, когда раньше 8 мая — был День Памяти, а 9 мая — День Победы.

Зеленский заострил внимание на том, что большая часть государств отмечает праздник именно 8 мая, и поэтому Украине тоже нужно перейти к этому. Так, он отметил, что именно 8 мая 1945 года вступил в силу акт о безоговорочной капитуляции Вермахта, а не 9 числа.

Зеленский добавил, что это чистая история, где нет месту идеологиям. Зеленский отметил, что поменяв дату, у власти получится вернуть истинную историю своему народу. Президент уже подал в Верховную Раду Украины закон, который меняет дату с 9 на 8 мая.

А что же будут праздновать 9 мая? - День Европы, праздник, который показывает мир и единство на континенте между странами. Он сказал, что правильным будет отмечать этот праздник совместно с остальной Европой. Он отметил, что праздник приближает страну к миру. Кстати, закон был принят сразу же после подачи его на рассмотрение.

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Так, президент продолжает дерусификацию, убирая все, что как-либо может и связано с СССР.