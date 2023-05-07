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Суд в Берлине разрешил демонстрировать российские и украинские флаги на 9 мая
Полиция не хочет мириться с таким решением.
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Немецкие власти создают проблему из ничего. Так, напомню, что пару дней назад полиция Берлина запретила демонстрировать российские и украинские флаги на праздник 8 и 9 мая. Это было сделано, чтобы, как-то избежать конфликтов на этой почве, которые имели место в прошлом году (хотя, флаги и различные лозунги были также запрещены). Но вот административный суд с решением полиции оказался не согласен. Вначале, было принято решение, что украинские флаги демонстрировать можно, а российские нет. Разумеется, это привело к протестам, и суд также разрешил демонстрацию российских флагов. Кстати, как я понял, суд также разрешил демонстрацию любой символики, связанной с праздником. Однако полиция в корни не согласна с решением суда и уже пытается изменить его решение законными методами.

Полиция подала жалобу в Высший административный суд, чтобы отменить принятое решение низшим судом. Решение по делу ожидается уже сегодня. Крайний срок — завтра, поскольку ограничения должны быть применены на 8 мая с ночи, и вплоть до 10 мая.

Напомню, что полиция запретила российские и украинские флаги и символику возле советских мемориалов в Трептове, Тиргартене и Шенхольцер-Хайде на 8 и 9 мая. Такое ограничение не касалось лишь депутатов, послов и ветеранов, они могли и петь военные песни, и флаги носить. В тот же день административный суд решил снять ограничения на демонстрацию украинской символики, флага, в том числе. Важно отметить, что полиция на это решение отреагировала молчанием, жалобы на это не было. Но, вот сегодня, сняли запрет на российскую символику, и полиция сразу же дрогнула.

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Полиция аргументирует свое решение все также: желанием обеспечить достойное проведение праздника без конфликтов. Правда, почему украинская символика этому не мешает, а российская — еще как, они не ответили.

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#россия #украина #9 мая #9 мая 2023 #день победы #полиция германии
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