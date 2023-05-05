Такая вот реакция на заявление Пригожина об уходе из города и передаче позиций ВС РФ.

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Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр отреагировала на заявление Пригожина, что ЧВК "Вагнер" планирует покинуть позиции в Бахмуте 10 мая и передать их под контроль ВС РФ. Так, Анна считает, что "Вагнер" желает взять под полный контроль Бахмут до 9 мая, и поэтому туда перебрасывают дополнительные силы. Анна считает, что "Вагнер" начинает стягивать свои войска с других направлений на одно единственное, и все ради успешного штурма на этой неделе.

Также, украинские власти считают, что у Пригожина конфликт с МО РФ. Украинские СМИ пишут, что МО РФ специально не посылает дополнительные боеприпасы, чтобы "Вагнер" не смогла выполнить поставленные задачи вовремя. Украинские СМИ обвиняют Пригожина в "блефе", ибо артиллерия продолжает бить по Бахмуту без остановки.

СМИ считают, что "Вагнер" пытается ослабить российскую оборону близь Бахмута, открыв часть фронта для наступления. Так сказать, "Вагнер" своими действиями пытается заставить ВС РФ прийти на помощь и занять позиции в городе, перебросив войска с других важных линий. Также, СМИ пишут, что Пригожин часто критикует генералов регулярной армии, и что это деморализует войска.

Вопрос — зачем? Здесь украинские СМИ уже не могут дать четкий ответ. Одна из причин по мнению СМИ — это конфликт в правительстве РФ и попытка сместить Путина. Правда, такая теория не совпадает со словами издания о том, что Пригожин блефует и пытается обмануть ВСУ, чтобы успешно провести штурм остаточных улиц в городе.

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Пригожин также отметил, что МО РФ было предупреждено, и подготовка к передаче позиций в городе уже идет.