Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
GrozaX За пост начислено вознаграждение
Украинские власти считают, что "Вагнер" хочет взять Бахмут полностью до 9 мая
Такая вот реакция на заявление Пригожина об уходе из города и передаче позиций ВС РФ.
рекомендации
-10% на RTX 4080 Gigabyte
-20000р на Ryzen 3950X - пора брать
1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел
-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке
-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

реклама

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр отреагировала на заявление Пригожина, что ЧВК "Вагнер" планирует покинуть позиции в Бахмуте 10 мая и передать их под контроль ВС РФ. Так, Анна считает, что "Вагнер" желает взять под полный контроль Бахмут до 9 мая, и поэтому туда перебрасывают дополнительные силы. Анна считает, что "Вагнер" начинает стягивать свои войска с других направлений на одно единственное, и все ради успешного штурма на этой неделе.

Также, украинские власти считают, что у Пригожина конфликт с МО РФ. Украинские СМИ пишут, что МО РФ специально не посылает дополнительные боеприпасы, чтобы "Вагнер" не смогла выполнить поставленные задачи вовремя. Украинские СМИ обвиняют Пригожина в "блефе", ибо артиллерия продолжает бить по Бахмуту без остановки.

СМИ считают, что "Вагнер" пытается ослабить российскую оборону близь Бахмута, открыв часть фронта для наступления. Так сказать, "Вагнер" своими действиями пытается заставить ВС РФ прийти на помощь и занять позиции в городе, перебросив войска с других важных линий. Также, СМИ пишут, что Пригожин часто критикует генералов регулярной армии, и что это деморализует войска.

Вопрос — зачем? Здесь украинские СМИ уже не могут дать четкий ответ. Одна из причин по мнению СМИ — это конфликт в правительстве РФ и попытка сместить Путина. Правда, такая теория не совпадает со словами издания о том, что Пригожин блефует и пытается обмануть ВСУ, чтобы успешно провести штурм остаточных улиц в городе.

рекомендации
Много <b>4070</b> в Ситилинке
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Пригожин также отметил, что МО РФ было предупреждено, и подготовка к передаче позиций в городе уже идет.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#украина #сво #всу #вагнер #бахмут
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

ЧВК "Вагнер" планирует покинуть Бахмут и передать позиции ВС РФ
В Берлине на 9 мая запретили демонстрировать российские и украинские флаги
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

MWM: Серия мощных ракетных ударов по Украине истощила запасы ВСУ перед наступлением
32
Танки Leopard 2A4 замечены продвигающимися по украинскому бездорожью
10
США объявили о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи объёмом в $300 миллионов
1
Кремль: Москва расценивает удар беспилотниками по Кремлю как покушение на президента Путина
5
Сколько стоит универсальный игровой процессор, и почему лучшим кандидатом может стать Ryzen 9 5900X
11
Российский дрон «Упырь» прибыл в СВО, где ведёт охоту на украинские танки и артиллерию
+
Грязевые ванны Донбасса оказались не по зубам 60 немецким гаубицам PzH 2000 – машины тонут в грязи
8
Apple все еще грозит штраф в 2 000 000 000 долларов США за замедление старых iPhone
1
Зеленский не сомневается в успехе контрнаступления
6
Курганмашзавод вышел на высочайшие темпы производства БМП-3 и их передачи в войска
9
На Украине заявили о непричастности к удару беспилотников по Кремлю
8
Зачем Вашингтон толкает Москву на активные действия атаками БПЛА на Кремль
2
Модели GeForce RTX 4070 отличаются качеством чипов и лимитом TGP — лучшую можно найти даже по РРЦ
8
В Москве после удара по Кремлю введён запрет на полёты БПЛА
9
Samsung завершает программную поддержку Galaxy A10, A20, A40 и трёх планшетов
+
Стив Возняк заявил, что искусственный интеллект в электромобилях Tesla способен убивать людей
4
СК РФ возбудил уголовное дело по факту удара по Сенатскому дворцу Кремля
27
Из-за повышенного веса для БМП, Bradley может периодически застревать в украинском чернозёме
2
Современная версия отечественного Т-62М будет превосходить "украинский" ОБТ Leopard 1А5 во многом
1
На продажу выставили 3 новых электрокара Tesla Roadster – их «забыли» в контейнерах 13 лет назад
+

Популярные статьи

На фоне СВО "Ростех" запустил в серию новейшие истребители танков 2С25М и бронетранспортеры БТ-3Ф
7
Новая угроза с моря - флот украинских безэкипажных надводных аппаратов
11
Как я сделал свой компьютер с Ryzen 5 5600X и GeForce RTX 3060 тихим и холодным без затрат
33
Начальник Генштаба ВС Польши: "Украинская армия обречена на поражение, ее дни сочтены"
11
2023 год стал переломным в истории консолей Xbox
6
Обзор и тестирование блока питания MSI MPG A1000G PCIE5
25
5 конкурентов Forza Horizon 5 в 2023 году
2
Тестирование двух Radeon 7000, или есть ли жизнь на PCI
8
Подборка игр из моего списка желаний Steam
2
США обнаружили в Китае секретный полигон, где НОАК испытывает противоспутниковое лазерное оружие
3

Сейчас обсуждают

Китя.
14:38
DLSS говно. выставил разрешение 4К включаешь DLSS и автоматом текстуры становятся 2К. и чем этот DLSS хорош. если не тянет карта игры в 4к. выстави 2к и DLSS не нужен.
FSR 2 позволяет Radeon RX 7900 обеспечивать 60+ FPS при максимальных настройках RT во многих играх
Pustotnik
14:37
Есть коммунисты, а эмокоммунисты это ЛГБТ тусня, из которых 95% рагули которые косят под комми. Т.е. кто-то нарисовал карикатуру, и теперь вы ссылаетесь на это как истину? Если ты коммунист, то долже...
Евгений Пригожин обратился к Сергею Шойгу и Валерию Герасимову
Blackengine
14:36
Есть нормальный мануал как это запустить?
SD WebUI DML Neuro: Делаю универсальную сборку Stable Diffusion web UI для AMD/NVIDIA
Сергей Николенко
14:33
Чем вы их нагружаете до таких температур?) В закрытом корпусе с игровой нагрузкой 65 максимум
На GitHub загрузили информацию о будущих видеокартах AMD - среди них есть RX 7950 XTX
Такой-то
14:28
судя по ципсо-коментариям ципсо-полякам свет включили на время
Захват школы при посольстве РФ в Варшаве — результат снарядного голода НАТО
homa177
14:28
Пздц творится с дллс если он не в качество стоит , на 3080 проверено , на 6800хт с фср качество не заметил проблем.
FSR 2 позволяет Radeon RX 7900 обеспечивать 60+ FPS при максимальных настройках RT во многих играх
хахахер
14:28
мир надо пиндосам пустить на пару месяцев,чтоб их впк лёг.Добивают щас врага,только не с криками ура идут в атаку
Евгений Пригожин заявил, что ЧВК "Вагнер" покинет Бахмут 10 мая
homa177
14:26
Перешел с 3080 на 6800хт , разницы между дллс и фср качество 2к не заметил , может не туда смотрю?
FSR 2 позволяет Radeon RX 7900 обеспечивать 60+ FPS при максимальных настройках RT во многих играх
Blackengine
14:26
Это для апскейла оболочка есть? А для генератора изображений? Есть апскейл с нормальной оболочкой гигапиксель вроде называется. Браузер это не оболочка. Должно быть приложение в отдельном окне. Веб ин...
SD WebUI DML Neuro: Делаю универсальную сборку Stable Diffusion web UI для AMD/NVIDIA
хахахер
14:25
да весь расклад всем ясен давно
Motorola Razr+ 2023 на Snapdragon 8+ Gen 1 протестировали в Geekbench
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем