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Маленький банковский кризис в Соединенных Штатах Америки продолжается. Новость о том, что что-то в США случилось с банком уже даже не удивляет, ибо это событие стало нормой.
Так, банк Western Alliance, базирующийся в Аризоне готовится продать свой бизнес. Определенно, что-то происходит в стране, если банки продолжают выставляться на продажу — выгодный бизнес никто продавать не будет, верно?
Сами руководители банка на данный момент отказываются от комментариев. Как только появилась информация, что руководители готовятся к продаже банка акции значительно упали. Вчера на 25%, а сегодня на 20%.
И, важно отметить, что это не единственный банк, у которого сейчас значительно падает ценность акций — вчера PacWest Bancorp из Калифорнии потерял ценность на 56%, и это также связано с возможной продажей бизнеса.
Инвесторы не рады такому раскладу, и негативно реагируют на любую возможность продать региональный банк. Инвесторы понимают, что такое движение может привести к большому кризису. А, как мы знаем, кризис дело серьезное, и доводить страну до этого не нужно.
Напомню, что за этот год закрылось уже несколько банков. Так, Silicon Valley Bank и First Republic Bank прекратили свою работу в Калифорнии (новость про Silicon Valley Bank шокировала тогда). А в Нью-Йорке уже непосредственно власти вмешались в работу банка, и добились того, что Signature Bank был закрыт в марте.
Если дело пойдет таким темпом, то в Соединенных Штатах начнется настоящий кризис, а жители перестанут доверять банкам (что происходит уже сейчас). И, там уже отговорки ФРС и других высокопоставленных лиц не помогут. Как бы народ не разозлился на Байдена за это, а то он желает еще один срок править.