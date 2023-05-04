Неужели президент разобрался в правилах.

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Президент Украины Владимир Зеленский признался, что понимает, что его страна не сможет попасть в альянс НАТО, пока конфликт с Россией не будет решен. Данное заявление сделал Зеленский в рамках поездки в Гаагу, Нидерланды. Президент Украины также отметил, что на будущем саммите альянса в Вильнюсе планирует получить от партнеров сигнал о перспективах вступления в НАТО.

Зеленский желает услышать нечто большее, чем просто слова, что "двери всегда открыты", приходите когда угодно и мы вам поможем. Президент сказал, что является реалистом, и понимает, что его страна никоим образом не сможет попасть в альянс, пока конфликт не завершен. Но, Зеленский желает получить подтверждение, что альянс в будущем сможет принять страну.

Марк Рютте из Нидерландов прокомментировал слова Зеленского, заявив, что Украина относится к единой евроатлантической семье и в будущем попадет в НАТО, это точно. Он повторил слова генсека альянса. Важно отметить, что политики Нидерландов готовы принять Украину и поддерживают ее членство в НАТО. Сейчас, власти работают над программой, которая поможет в будущем принять Украину в альянс за короткий срок. НАТО хочет сделать ощутимый шаг, который покажет, что необходимо сделать Украине, чтобы заслужить свое место в семье. В ближайшие недели этот вопрос будет обсуждаться очень часто.

При этом Зеленский считает, что Украина обязана вступить в альянс в обозримом будущем и стать 33-м членом НАТО. Такое заявление сделал президент в Хельсинки, Финляндия. Отмечу, что власти Украины ожидают получить подобие листочка с задачами и график, согласно которому вступление в НАТО реально. Правда, ключевые партнеры Украины типа США или Германии пока что не готовы комментировать это заявление, и считают, что нужно подождать, прежде чем решать, что делать с Украиной и альянсом. Рисковать Штаты не хотят.

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Напомню, что по итогам встречи президентов в Хельсинки, лидеры Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии и Швеции поддержали стремление Украины к НАТО. Там же было сказано, что Украина должна стать следующим членом НАТО. Европейский союз также поддерживает эту идею.