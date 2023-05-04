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ФРС США проголосовала за повышение процентной ставки до уровня кризиса 2008 года
А что, тогда всем бизнесменам жилось отлично.
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ФРС США продолжает повышать базовую ставку, несмотря на то, что они уже побили свой рекорд вернувшись на уровень 2008 года, когда был сильный кризис в стране. Повышать ставку продолжают даже после событий с известными банками. Напомню, что в этом году в США закрылись несколько банков, включая известный Silicon Valley Bank - это значительно пошатнуло экономику страны.

Повышение базовой процентной ставки ФРС на четверть пункта стало 10-м повышением с марта 2022 года, когда процентные ставки были нулевыми, а ФРС начала свою стремительную кампанию по борьбе с инфляцией. Процентная ставка теперь варьируется от 5% до 5,25%. Важно отметить, что многие аналитики склоняются к тому, что скоро повышение завершится и экономика стабилизируется. А про банковский кризис вообще можно забыть — это единичный случай, который выпал не на то время.

ФРС также собирается продолжать понижать высокую инфляцию, примерно до 2% будет достаточно. Правда, действия властей могут повлиять на экономическую активность, рынок труда и бизнес. Насколько сильный удар по экономике будет в итоге — пока что неясно, даже аналитики не могут дать четкого ответа. Но, ФРС внимательно следит за инфляцией, и если вдруг что, власть готова скорректировать курс денежно-кредитной политики.

Удивительно, но факт: некоторые аналитики считали, что ФРС воздержится от повышения ставки ради того, чтобы вернуть доверие народа к банкам. Но, как видите, повышение не заставило себя ждать. В целом главная задача ФРС сейчас это не возврат доверия к банкам, а борьба с инфляцией, ведь цель еще не достигнута.

ФРС подвергается сильному давлению в последнее время, особенно со стороны "демократов". Политики говорят, что повышение ставки может привести к краху малого бизнеса, рецессии (депрессию в США все помнят?) и безработице (большой).

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Ну в США сейчас не только с инфляцией и ставкой проблемы. Им еще и приходится понижать расходы ради избежания дефолта.

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#соединенные штаты #фрс #соединенные штаты америки #фрс сша #базовая ставка #кризис 2008 года
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