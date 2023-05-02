Бизнес и потребители уже предупреждены — теперь решение за правительством.

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У Соединенных Штатов Америки серьезные проблемы, которые без станка не решаются. Так, правительство может объявить дефолт уже в июне текущего года из-за проблем с долгами, считает Министр финансов США Джанет Йеллен. Министр направил сообщение спикеру палаты представителей Кевину Маккарти письмо с предупреждением о том, что федеральное правительство может достичь предела расходов к 1 июня, если Конгресс не поднимет потолок госдолга.

Если Конгресс не поднимет лимит, то с июня правительство не сможет покрывать свои расходы. Учитывая такие прогнозы, Конгресс имеет всего месяц на принятие решения, чтобы обеспечить долгосрочную уверенность в платежеспособности правительства. Правда, любое решение: негативное и положительное повлияет на бизнес и людей в целом.

Важно отметить, что 1 июня это только прогноз. Казначейство может потерять возможность платить по счетам в любое время, даже раньше прогноза. Так что, прогноз это хорошо, но принять решение Конгрессу предстоит за пару недель, иначе они рискуют бизнесом и своей экономикой. Президент США собирается обсудить расходы на встрече с лидерами 9 мая, но думаю, письмо все объясняет.

Аналитики предупреждают, что дефолт окажет серьезное влияние на экономику США: так, в первую очередь упадет кредитный рейтинг страны, повысятся ставки по долгу и начнется рецессия.

Рецессия — относительно умеренный, некритический спад производства или замедление темпов экономического роста. Термин появившийся в США в период великой депрессии, дабы заменить неблагозвучное слово депрессия.

На самом деле повышение лимита — рутина для правительства США. Правда, в последние годы споры по этому вопросу растут. Ведь, повышая лимит, приходится отказываться от других расходов, которые идут на благо людей. Так, республиканцы в Конгрессе настаивают на резком сокращении социальных программ. То бишь, уязвимые слоя населения останутся без поддержки. Администрация Байдена считает правильным повысить лимит, причем немедленно, а все остальное можно будет решить на встрече обсудив дальнейшие расходы.

Мы не можем обрушить экономическую катастрофу на американский народ. - Сенатор от Вирджинии Марк Уорнер.

Отмечу, что на прошлой неделе Палата представителей приняла законопроект, согласно которому потолок долга был поднят на 1,5 триллиона долларов в обмен на сокращение расходов на 4,5 триллиона долларов. Затронули такие программы: здравоохранение для малообеспеченных, возобновляемые источники энергии и транспорт. Если все так продолжится, то в США станет жить куда тяжелее. Но, Байден собирается наложить вето на закон, так что правительству предстоит еще решить, каким другим образом можно повысить лимит.

В нашей истории мы никогда не объявляли дефолт по нашему долгу или не оплачивали наши счета. - Карин Жан-Пьер.

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Удивительно, но решение Байдена коснется только бедных и средний класс. Богатые как жили хорошо, так и продолжат это делать, несмотря на дефолт или отмену программ.