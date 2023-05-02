При этом, производство дешевое и быстрое, компания готова выпускать по тысяче штук в месяц.

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Украинцы начинают делать свое вооружение, очень медленно, но начинают. Так, в распоряжение ВСУ скоро поступит новый дрон, разработанный компанией Skyassist получивший название Sirko. Данный дрон уже был показан военным, и сейчас контракт о производстве находится на стадии подписания. Ну, если говорить проще, то власти должны в скором времени одобрить производство новых дронов.

Данный дрон является разведывательным, он способен проводить разведку на дальности до 30 километров, если это делает непосредственно оператор, или до 50 километров в автоматическом режиме. Масса сего дрона - 1,37 килограммов. Разработчики решили воспользоваться новыми технологиями и оснастили дрон электродвигателем. Аккумулятор позволяет находиться в воздухе около полутора часов при хорошей погоде. За такое время дрон может пролететь примерно 130 километров на высоте километра. Важно отметить, что дрон оснащен сразу четырьмя камерами, а оператор может получать данные в реальном времени.

Что важно для украинских властей сейчас, так это простота в сборке. Его конструкция несложна в изготовлении, и компания готова выпускать целую тысячу дронов за один месяц. Цена одного дрона - 3 тысячи долларов если мы говорим про дрон, и еще 9 тысяч если вкупе идет станция.

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Также, компания может расширить производственные мощности, и тогда получится выпускать до 200 дронов за один день. Это... Около 6 тысяч дронов за месяц. Как для маленькой компании, звучит внушительно. Особенностью дрона является радиопоглащающее покрытие корпуса, и БПЛА становится буквально невидимым для обычных радаров. И тот самый плюс, который появился из-за электродвигателя — БПЛА не создает большого шума, и раскрыть его сложнее обычного. В будущем компания планирует разработать похожий дрон-камикадзе, который в теории будет представлять некую опасность.