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Разведка США теряет преимущество перед Россией и Китаем
Секретные документы прояснили некоторые моменты по поводу АНБ и ЦРУ.
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Любой секрет в конечном итоге раскрывается, и даже если идет речь про Соединенные Штаты, ЦРУ и национальную безопасность. И в этот раз под удар попало Агентство национальной безопасности (АНБ) и Центральное разведывательное управление (ЦРУ). Об этом пишет издание Bloomberg, и журналист отметил, что месяц был насыщенным на различные раскрытые секреты. Он даже упомянул, что Украина находится в плачевном состоянии.

Так, за месяц многие секреты американских спецслужб были раскрыты. И журналист считает, что причиной тому — утерянное преимущество агентов ЦРУ и АНБ перед "коллегами" из Китая и России. Так уж получилось, что некоторые агенты, могут сливать всю информацию не выходя из дома в социальных сетях, и потом даже скрываться (но это неточно). А чем больше агентов и свободы слова в стране — тем больше шанс того, что секретные документы попадут не в те руки. Соединенные Штаты именно та страна, где агентов много, свобода слова имеется, и секретов очень и очень много. Иногда даже секретами из этой страны сложно удивить. Но в этом месяце, все таки получилось.

Преимущество Штатов в информационно-технологической сфере под угрозой.

Издание пишет, что многие компании из технологической сферы предпочитают отказывать шпионам в сотрудничестве, поскольку сливать свою информацию, впоследствии теряя на этом огромные деньги и репутацию не желают. В особенности часто отказывают разведке — ЦРУ. Так уж получилось, что самое секретное и престижное агентство теперь таковым не является — полиции доверяют больше. Если раньше, лет 20 назад сотрудничество с ЦРУ было престижным, то теперь это маленькое клеймо. Корпорации не будут сотрудничать с корпорациями, которые ведут дела с ЦРУ.

Так, журналист пишет, что АНБ и ЦРУ столкнулись с серьезной проблемой — люди перестают доверять агентству. Ну, а это доверие еще пошатывают иностранные "коллеги", и знаете, в лице обычных людей эти службы уже не такие "белые и пушистые", как казалось. А как всем нам известно, вернуть доверие куда сложнее, чем его потерять. Немного дезинформации - и доверия нет, а опровергнуть фейки иногда очень сложно, если они качественные (не беспокойтесь, китайцы умеют делать фейки как надо).

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Репутация у разведывательных служб тоже не очень. Люди из Штатов скорее скажут, что ЦРУ пытает и занимается убийствами, чем помогает своей стране и защищает граждан с национальной безопасностью. Видимо, туда идут на работу отчаянные. Правда, потом эти отчаянные сотрудничают с врагами и сливают секретную информацию — но, это, так, издержки сложной работы.

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#россия #сша #китай #пентагон #цру #анб #разведка
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