Соединенные Штаты предупреждают, что нападение означает войну.

реклама

Соединенные Штаты обвинили Китай в преследовании и запугивании филиппинских судов в Южно-Китайском море. Такое заявление сделал представитель Госдепартамента США, после того, как береговая охрана Филиппин столкнулась с китайским судном там, где Китай не должен находиться. Если Китай не перестанет провоцировать, то Соединенные Штаты подготовят ответную реакцию.

Все это происходит перед встречей Байдена и президента Филиппин. Видимо, Китай вновь пытается показать, что вести дела с США не стоит, поскольку сосед этим недоволен. Думаю, военные учения проводить вокруг Филиппин не будут, как было в случае с Тайванем, но запугивать конечно не перестанут. Некоторое время на стратегических островах будет небезопасно, особенно войскам США.

Если Китай пожелает напасть на войска Филиппин или общественные суда — то, за этим последует немедленная реакция со стороны Штатов. Америка не планирует бросать своего союзника, и любое вооруженное нападение в Тихом океане со стороны Китая будет иметь серьезные последствия. Вероятнее всего, вооруженные силы США объединятся с силами из Филиппин, и будут охранять стратегические острова близь Тайваня, например остров Баско, на котором недавно проводились масштабнейшие учения, и они были самыми большими за всю историю. Это связано с недавним учением китайских войск вокруг Тайваня, после посещения Тайваньским президентом США. Короче, один президент прилетает в США, другой отвечает военной агрессией и учениями, а третий потом дает ответ такими же учениями на других островах. Правда, Соединенные Штаты действительно в последнее время активизировались в Азии, и пытаются максимально сотрудничать с союзниками, чтобы потом не было сюрпризов. А то та же Южная Корея может и отказаться помогать.

Так, близь островов Спратли чуть не произошло столкновение китайских и филиппинских судов. Это последний инцидент в Южно-Китайском море, а таких можно найти еще много. Отмечу, что сами Филиппины недовольны действиями Китая. В пятницу власти Филиппин обвинили береговую охрану Китая в агрессивной тактике после инцидента во время патрулирования.

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке 3070 Gigabyte за 50 тр с началом Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Напомню, что Китай претендует на суверенитет над всем Южно-Китайским морем. Естественно США и их союзники против. Китай называет действия Филиппин вторжением на территорию Китая. Филиппины же называют все свои действия стандартным патрулированием и охраной своих войск. Как может быть провокацией, патруль своих территориальных вод?