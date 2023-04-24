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На острове Баско вблизи Тайваня войска США готовятся к конфликту с Китаем
Ежегодные учения в такое время еще важнее.
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На острове Баско близь Тайваня проходят ежегодные военные учения Филиппин совместно с войсками Соединенных Штат — но, в этом году учения направлены на подготовку к великому конфликту с Китаем из-за Тайваня. Остров находится примерно в 150 километрах от самого Тайваня, и местность похожа на Тайваньскую: горы, леса, ветер и океан. Американцы уже симулируют великий конфликт используя даже авиацию и ракетные установки Javelin и Stinger. В небе можно заметить MV-22 Osprey.

Сегодня на остров доставили известную нам ракетную установку Himars. Она в этом конфликте будет использована для того, чтобы отбить атаку ВМС Китая и нанести урон по кораблям врага. Данная система поможет США ударить по кораблям Китая в пределах сотен километров. А, учитывая, что будут использоваться ракеты дальнего действия, а не как на Украине, то, конечно, установка покажет себя в бою куда лучше. Да, и войска из США определенно лучше управляются со своей техникой.

Эти учения — одни из самых крупных в истории ежегодных учений между США и Филиппинами. Собственно, в этот раз учения предполагали возможную защиту северных Филиппин от атак Китая, если вдруг Китай пожелает захватить Тайвань военным путем.

Двухдневные учения показали важность защиты крупного морского перевалочного пункта — канал Баши решающая стратегическая точка в будущем конфликте. Тот, кто возьмет под контроль данный канал, получит огромное стратегическое преимущество в море. А, Китай без проблем проведет высадку на стратегические острова — ну, как сказать без проблем. Скорее, облегчит высадку.

Канал шириной примерно в 100 километров граничит с южной частью Тайваня и группой островов, включая Баско. Владение каналом дает право Китаю провести высадку на стратегических островах, а также дает право ВМС Китая проводить бомбардировку с моря. Также, канал дает доступ к восточному побережью Тайваня и всему Тихому океану в целом. Китай сможет тихо с помощью подводных лодок устроить сюрприз ВМС США. Китайский авианосец "Шаньдун" уже показал, чего стоит опасаться штатам в ближайшем будущем.

Важно отметить, что канал также является важной точкой, которая позволяет американским войскам направится в Тайвань и обеспечить защиту союзника от вторжения. Забрав канал — Китай отрежет отряды с военно-воздушных и военно-морских баз на Гуаме. Это также ключевой транзитный пункт для коммерческого судоходства и подводных кабелей, обеспечивающих связь США с Азией.

Как ожидается, остров Баско и другие близкие к Тайваню и Китаю острова станут плацдармом для атаки США на Китай, если вдруг начнется война на Тайване. Учения были не только на острове Баско, но и на других близких к Китаю островах.

Таким образом, Соединенные Штаты ответили Китаю за массовые учения близь Тайваня месяц назад. Как оказалось, Китай не волен делать все что угодно возле союзника США — Тайваня. Соединенные Штаты настроены серьезно, и отдавать место, где производят полупроводники — не будут.

Позже США планируют с помощью системы Himars потопить выведенный из эксплуатации корабль у западного побережья Филиппин по завершении ежегодных военных учений Balikatan, где участвовало 17500 солдат. А еще генерал-майор Падилья отметил — это знак для Китая, что угрожать Тайваню не стоит, ведь на агрессию всегда будет сильный ответ. Любая операция с кораблями для Китая — невыгодна, поскольку системы Himars смогут быстро уничтожить стратегический флот, предназначенный для высадки. Отмечу, что система Himars имеет достаточную дальность, чтобы контролировать острова и канал Баши в полном объеме.

Мы должны быть готовы. - вооруженные силы США.

Китай заявлял, что канал Баши будет стратегической точкой, которую страна будет забирать под свой контроль в первую очередь. Почему теперь США тренируются защищать канал — вопросов думаю, нет. Ради этих учений также были расширены договора с Мьянмой и Филиппинами, которые предполагают расширение военных баз и техники в них. Если говорить проще — США наращивают свой военный потенциал близь Китая, чтобы быстро ответить на конфликт с Тайванем.

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Сам Китай попросил другие страны не вмешиваться в конфликт. Но, президент Филиппин собирается отправиться в США на встречу с властями 1 мая.

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#сша #китай #тайвань #нато #военные учения #ежегодные учения
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