Зеленский настолько уверен в успехе, что готов на все.

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Президент Украины сделал довольно уверенное заявление, которое гласит, что армия готова начать контрнаступление даже без военных поставок со стороны Запада. А вообще, президент вновь попросил партнеров поставить вооружение, чтобы достичь успехов военным путем в ходе наступления. Основной фокус был сделан на авиации. Киев очень жаждет заполучить себе эффективную авиацию типа F-16, которую никак не хотят поставлять. Соединенные Штаты решили начать обучение украинских солдатов пилотированию на F-16, но пока что, поставлять сами самолеты Украине не желают, поскольку на украинских аэродромах нет подходящих условий для их эксплуатации. Если говорить проще — Запад на данный момент не уверен в действиях Украины.

Зеленский заявил, что Украина ожидает поставок от Запада. НО! Может начать контрнаступление даже без западной помощи и авиации. И это при том, что сейчас стране не хватает боеприпасов и ПВО.

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По словам президента Украины, сейчас ВСУ готовятся к началу операции. Министр обороны заявил, что армия в целом готова к проведению контрнаступления. Правда, даже западные СМИ не уверены в успехе, и предрекают максимум незначительный успех с большими потерями. Как я сказал выше, у Украины сейчас недостаток ПВО, и в случае наступления, российская авиация получит свободу действия - а это катастрофические потери для Украины.