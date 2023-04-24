Аналитики считают, что это плохой знак для будущего.

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По данным ведущего оборонного аналитического центра, военные расходы по всему миру значительно выросли. Так, они достигли рекордного уровня в 2022 году - 2,24 триллиона долларов. Аналитики говорят, что на расходы сильно повлияли украинские события и соответствующие военные поставки туда. Ситуация спровоцировала резкий скачок военных расходов в Европе и Соединенных Штатах, и это - небезопасно для будущего мира.

Так, военные расходы растут уже восемь лет подряд, а падений не видно. Об этом сообщил Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI). Самый резкий скачок - в Европе. Расходы повысились примерно на 13% - это рекорд за последние 30 лет. Как раз после кончины СССР Европа успокоилась, временно.

Как считают аналитики, рост военных расходов показывает, что мы живем в более небезопасном мире, чем раньше. И, с каждым годом мировая война все ближе, которая предполагает использование ядерного оружия. Государства в любом случае теперь продолжать наращивать свой военный потенциал, а учитывая, что разгорелся новый конфликт в Судане - сомнений в этом больше нет. И, безопасность лучше не станет, в ближайшие годы так уж точно. Так что, военные расходы будут только расти с каждым годом. Это ж еще военные поставки нужно делать, и себя вооружать.

Та же Финляндия увеличила свои расходы на 36 процентов. Литва - на 27 процентов. Если смотреть в целом, то самый большой рост наблюдается в странах, которые ранее были частью СССР.

А вот, Украина увеличила свои расходы в шесть раз - до 44 миллиардов долларов, что просто немыслимо для такой экономики, и без поддержки Запада будет туго, очень туго. Это, наверное самый высокий рост, который только зафиксировал SIPRI - и, такой рост определенно невозможно поддерживать самостоятельно, так что без Соединенных Штатов такого роста никогда бы не было.

А вот в России военные расходы выросли не так значительно - на 9,2% в 2022 году. Соединенные Штаты особо не переживают за ситуацию в мире, и повысили свои расходы всего на 0,7%. Правда, США остаются державой, которая тратит на военных огромные деньги (если быть точнее, то это 877 миллиардов долларов ежегодно, повышать до того же триллиона буквально самоубийство, хотя можно же всегда напечатать еще). Правда, рост в США действительно ощутим - из-за военных поставок на Украину, приходится отдавать существенные деньги и резать помощь остальным. По данным центра аналитики помощь Украине составила около 20 миллиардов долларов - как выплачивать?

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Китай увеличил свои расходы на 4,2% до 292 миллиардов долларов. Видимо, это подготовка к конфликту на Тайване. Отношения значительно ухудшились в прошлом году. Япония же потратила 46 миллиардов долларов, что на 5 процентов больше расходов 2021 года. Это рекордные вложения в армию Японии начиная с 1960 года. Тайвань сказывается, как и спор из-за островов Сэнкаку и Дяоюйдао. А в целом Китай хочет забрать себе торговые пути в Азии, и отдалить Соединенные Штаты от своих границ - ведь, хватит уже быть гегемоном.