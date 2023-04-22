Куда ужесточать, если самим нужно?

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Европейский Союз продолжает усложнять себе жизнь, вводя новые ограничения. Источники Bloomberg сообщают, что Европа готовится ввести дополнительные запреты на транзит товаров через Россию. Правда с каждым разом принимать новый пакет санкций все сложнее — запретили настолько много всего, что уже не знают, что можно запретить, да так, чтобы потом не жалеть.

Издание считает, что запрет в первую очередь затронет транзит различных технологий. Также, запрет будет распространяться на различные транспортные средства. Правда, если верить источникам, транзит будет запрещен не для всех товаров из категории, которую запрещают. Так, по слухам, продукция «Росатома» ограничена не будет, поскольку Европа не смогла достичь соглашения со всеми участниками союза. Видимо, все таки, приходится думать, что ограничивать, а то самим надо.

Пока что санкции работают не так, как ожидала Европа, ведь по отчетам та же Финляндия и Эстония радостно торгует транзитом через Россию. В отчете также говорится, что многие товары в итоге остаются в России, и не уходят в страны Центральной Азии. По идее, санкции это запрещают, но по факту — нет.

Так обстоит дело с теми же чипами и интегральными схемами. Европейский Союз без проблем поставляет всю эту продукцию, не переживая за свои же наложенные санкции.

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При этом Польша, Эстония и Литва настаивали на том, чтобы союз ввел запрет на транзит через Россию товаров и технологий, которые могут быть использованы российской военной, авиационной и космической промышленностью. Но, союз так и не понял — запрет, лишь порождает мотивацию найти обход, и купить данной продукции еще больше. Запретить что-либо, это означает сподвигнуть выполнять это действие.