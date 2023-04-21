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Конфликт в Судане постепенно перерастает в большую войну на годы
ООН пока что молчит, а все идёт к войне.
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В Судане продолжаются боевые действия между двумя генералами. Борется регулярная армия против боевиков из спецназа RSF. За неделю уже пострадали тысячи мирных граждан, дипломаты и даже сотрудники ООН, а международное сообщество осуждает действия боевиков RSF за нападение на послов. Япония послала эвакуационный военный борт для спасения своих граждан, а Соединенные Штаты готовят план на случай критической ситуации: всё идет к войне? Похоже на то.

Попытки прекратить огонь хотя бы на праздник, на один день не увенчались успехом, ибо RSF нарушила договор и открыла огонь. Регулярная армия в свою очередь теперь отказывается от переговоров с RSF, и требует полной капитуляции противника. Генерал армии Судана даже не рассматривает возможность мирных переговоров, как возможный шанс для урегулирования конфликта.

Как заявил генерал армии, договариваться с RSF просто не о чем. Они являются незаконным вооруженным формированием, террористами. А с террористами разговор короткий — пуля в лоб.

Напомню, что боевые действия в столице Судана Хартуме начались 15 апреля. Инициатором конфликта стали Силы быстрого реагирования (RSF), они высказались против слияния спецназа с регулярной армией, ибо хотят независимости. Генерал не хочет отдавать контроль другому генералу. В этот день боевики начали захватывать государственные здания, в том числе аэропорт. В этот же день начались бомбардировки аэропорта с авиации, из-за которых пострадали гражданские авиалайнеры и закрылась возможность улететь из страны, поскольку это единственный рабочий аэропорт Судана (уже неактивен). Теперь борьба идет буквально за полную власть над страной, и никто не хочет сдаваться и отдавать свой контроль.

Суданские власти заявили, что им не нужна помощь, и они самостоятельно урегулируют конфликт военным путем. Правда, ситуация идет только к худшему, а Запад уже планирует помогать.

Аналитики ожидают, что маленькая стычка RSF и регулярной армии перерастет в полномасштабную войну с угрозой интервенции. Битва за столицу Хартум, как ожидается, будет долгой и кровопролитной, но армия должна взять город, поскольку у нее более крупный военный арсенал, включая авиацию. Аналитики ожидают, что конфликт может затянуться на несколько лет.

Такой исход событий угрожает расколом целой страны. Регулярная армия получает военную помощь со стороны Египта, что может помочь выиграть в боях за Хартум. Но RSF также получает дополнительную помощь из ОАЭ, и сможет укрепиться в других районах страны.

Египет и Эмираты позволили этим армиям стать тем, чем они являются. - Военный эксперт.

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Я думаю, что армия может ослабить фундаментальные возможности RSF больше, чем RSF может ослабить армию. Но охват и сила RSF по всей стране сохранится.

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#нато #война #запад #оон #судан #гражданская война #rsf #вооруженный конфликт
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