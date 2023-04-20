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Япония сократила импорт нефти из России на 80,5%
С углем дела обстоят также плачевно - сокращение на 55,2%.
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Стало известно, что Япония по итогам 2022 финансового года сократила импорт нефти из России на 80,5%. Также проблемы коснулись угля и сжиженного природного газа: импорт первого сократился на 55,2%, а второго на 6,2%. Такую статистику сегодня выложило Министерство финансов Японии.

Если посмотреть и сравнить цифры за один месяц март, то все выглядит еще хуже. Так, нефть Японией вообще не покупалась. А вот импорт СПГ уменьшился на 40,2%, тогда как импорт угля уменьшился на целых 55,4% (почти как годовое падение). Правда, несмотря на то, что импорт основных ресурсов действительно уменьшился, сама стоимость всего импорта только растет. По итогам года Япония увеличила стоимость импорта энергоресурсов на 0,9%. Санкции работают, говорил Запад.

Если говорить про остальной мир, то количество импортируемой нефти в страну увеличилось на 6,8%. А вот если говорить про уголь и СПГ — то он наоборот понизился на 1,3% и 1,9% соответственно. И теперь самая главная, шокирующая новость: общая стоимость всех энергоресурсов выросла на 77%. Я конечно не экономик, но что-то мне подсказывает, что заменять нефть было несколько дорого и невыгодно.

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Отмечу, что Япония совместно с "Большой семеркой" присоединилась к потолку цен на нефть с июня прошлого года. С того момента, государство сильно уменьшило импорт нефти, а сейчас цифры дошли до нуля. Незначительные поставки были лишь в прошлом году летом, и то, когда механизм только-только был принят. Почему уголь и СПГ все еще продолжают импортировать? Потолок цен на них не работает. Как говорится, если имеется выгода, то продолжать торговлю мы будем.

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