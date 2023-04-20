Это огромный риск, и возможная большая прибыль.

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Украина планирует пополнить свой бюджет с помощью продажи своих государственных предприятий. Если власти смогут найти рискованных инвесторов из Запада, которые будут готовы вложить средства в такую авантюру, то бюджет пополнится на 400 миллионов долларов. Правда, сейчас у таких компаний дела идут не очень, и продать их будет тяжело. Цель данной продажи — заработать деньги в условиях военного положения. Как говорится, деньги не бесконечные, даже у союзников.

Чиновник Рустем Умеров торопит правительство Украины, и аргументирует важность продажи тем, что через год такое же предприятие будет стоить еще меньше, если вообще останется на плаву. А сейчас можно продать по заниженной цене, но продать и получить солидные деньги в бюджет. По его словам, через год компания будет нужна инвесторам только как недвижимость, а спустя два года — как земля... Это буквально миллионы потерь. Хотя, землю в Украине покупать никто не спешит, смотря на события в стране.

В списке присутствует такая компания, как "Одесский припортовой завод", который занимается производством аммиака. До февральских событий его цена составляла несколько миллиардов долларов, а сейчас общая цена всех предприятий составляет всего 400 миллионов. Как вы понимаете, убытки просто огромные. Также на торги собираются выставить производителя титана United Mining и "Запорожский титано-магниевый комбинат". Туда же на аукцион попадет производитель инсулина Indar и компания "Центрэнерго".

Чиновник также заявил, что Украина может получить дополнительные 190 миллионов валюты в бюджет благодаря аренде сельскохозяйственных угодий. Итого, Украина в ходе такой акции получит около 600 миллионов валюты в бюджет.

А еще, инвесторы станут заложниками, и им придется подталкивать свои государства помогать Украине, чтобы та защищала производства и провела успешное контрнаступление летом. Все же понимают, что крупные компании даже потратив 100 миллионов, не будут отдавать предприятие задаром?

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Важно отметить, что в правительстве Украины еще нет единого мнения по этому вопросу. Возможно, распродажи не будет, а власти найдут более выгодный способ пополнить бюджет.