Это ли не начало противостояния в Сербии?

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Удивительная новость, которая сложно поддается логике, но она реальная. Европейский Союз планирует ввести безвизовый режим с Косово начиная с 2024 года (1 января). Такую идею поддержал Европарламент на этой неделе. А почему удивительная новость то? Да просто данное государство не признают целых пять государств Союза: Испания, Греция, Кипр, Словакия и Румыния. Каким образом возможно реализовать такой режим, без полного признания? Понятно, что это бюрократия, но как?

С 2024 года жители Косово смогут без проблем посещать территорию ЕС на срок до 90 дней за любой период в 180 дней. Напомню, что процедура принятия безвизового режима была начата еще в 2012 году. Похоже, власти Косово успешно справились с поставленными задачами Союза. Так и до вступления в сам Союз недалеко, правда как на это отреагирует Сербия, с которой у Косово напряженные отношения?

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Отмечу, что все страны Балкан уже пользуются такой полезной привилегией. Европейский Союз также пытается урегулировать отношения Сербии и Косово. В марте Союз предложил странам нормализовать отношения, а взамен получить денежные средства на развитие государства. Правда, чтобы получить деньги, нужно выполнить все пункты соглашения, и все это за 150 дней.